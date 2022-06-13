ЗСУ б'ються з військами РФ, але у ворога більше сил: потрібні ППО і важка зброя - Міноборони

У військ Росії більше зброї та особового складу - Маляр / Колаж Генштаб ЗСУ, Reuters

Україні потрібно важке озброєння і системи протиповітряної оборони. Ситуація на фронті залишається дуже складною – у військ Росії перевага в озброєнні і кількості особового складу. ЗСУ володіють високою мотивацією, інтелектом, а також цікавими тактиками і стратегіями. Однак без потрібної зброї реалізувати такий потенціал на полі бою складно. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що армії України для реалізації свого потенціалу потрібно важке озброєння. Ситуація на фронті наразі дуже складна, оскільки у окупаційної армії РФ перевага в зброї і чисельності особового складу.

читайте такожВійська РФ намагаються оточити ЗСУ на Донбасі та прагнуть взяти Сєвєродонецьк – Генштаб"Нам потрібно важке озброєння і протиповітряна оборона. Дійсно, зараз дуже складна ситуація. Росіяни переважають в озброєнні і кількості особового складу. У нас є переваги: ЗСУ неймовірно мотивовані, у нас є досвід, наша армія інтелектуальна, а командувачі розумні і мають цікаві тактики і стратегії. Але без зброї втілити ці переваги на полі бою складно", - пояснила ситуацію Маляр.

Також вона підкреслила, що країни-партнери наразі постачають зброю Україні, проте її замало для того, щоб встановити хоча б паритет з ворогом. Світу слід зрозуміти, що вирішити питання Росії треба спільними зусиллями, інакше окупанти спробують зі зброєю піти далі на Європу.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ не можуть перейти до реалізації планів з контрнаступальної операції. У Збройних сил України дефіцит військової техніки. У російських військ перевага у військовій техніці, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що для переходу до контрнаступу ЗСУ треба багато зброї. Зокрема, потрібні сотні одиниць ракетних систем, артилерії, бойові літаки, танки і тисячі безпілотників.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Захід повинен посилити постачання зброї Україні. Війська РФ володіють тотальною перевагою в артилерії на Донбасі. У такій ситуації ЗСУ складно протистояти російській окупаційній армії, не кажучи вже про перехід до контрнаступу.

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