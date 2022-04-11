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Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом - CNN

11 квітня 2022, 20:37

Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

Санкції проти Росії
Санкції проти Росії / gettyimages

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім обов'язком. Про це повідомляє CNN з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's.

Повідомляється, що РФ не змогла здійснити виплати в доларах власникам облігацій.

Росія намагалася заплатити в рублях за дві номіновані в доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

Як пише агентство S&P, це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні спочатку належним сумам".

Коли оголошується вибірковий дефолт

Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли не виконано конкретне зобов'язання, але не по всьому своєму боргу.

У Москви є 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати коштів і відсотків, але S&P не очікує, що РФ виконає свої зобов'язання і конвертує рублі в долари, враховуючи західні санкції, які підривають її "готовність і технічні можливості дотримуватися умов".

Повний валютний дефолт стане першим в Росії більш ніж за століття.

При цьому співробітники адміністрації Джо Байдена підтверджують Російський дефолт.

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Як раніше писало авторитетне західне ділове агентство Bloomberg, фактично неминучий перший зовнішній дефолт Росії ‒ з 1917 року, з часів Жовтневого перевороту, через введені проти країни жорсткі санкції за напад на Україну.

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