'Завдання виконано': ЗСУ зачистили від росіян велике місто на Донбасі і підняли прапор

Полк "Скеля" встановив синьо-жовтий стяг над однією з будівель у центральній частині міста на Донеччині.

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Бої в Костянтинівці - "Скеля" повідомила про зачистку в місті / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

ЗСУ зачистили центр Костянтинівки на Донеччині

Над будівлею встановили прапор України

Ворога уражали дронами у приватній забудові

Українські військові зачистили центральну частину Костянтинівки на Донеччині від російських сил і встановили прапор України над однією з будівель міста. Про це повідомили в 425 окремому штурмовому полку "Скеля" в Telegram.

Бойові дії за місто тривали тривалий час, а росіяни намагалися закріпитися в приватному секторі, використовуючи забудову як укриття. Це стало ключовим напрямком, який довелося зачищати українським підрозділам.

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Як українські дрони знищували ворога в приватній забудові

У полку показали кадри, на яких видно скупчення російських військових у приватному секторі Костянтинівки. За цими скупченнями відразу відпрацювали безпілотники.

У 425 ОШП оприлюднили й інші відео уражень окупантів у місті - фіксацію результатів роботи підрозділів вздовж усієї зачищеної території.

Доповідь командуванню про звільнення міста

Одним з бійців полку записано звернення безпосередньо до найвищого військово-політичного керівництва держави з доповіддю про виконання завдання.

"Пане президенте, пане головнокомандувачу, маємо честь доповісти. 425-й полк Скеля бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні! Героям слава!" - зазначив військовий на відео.

Дивіться відео підняття українського прапора в Костянтинівці:

/ Скріншот

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Яка ціль літнього наступу РФ - коментар експерт

Літня кампанія російських військ в Україні зосередиться на Донецькій області - окупанти прагнуть встановити контроль над кількома ключовими містами регіону. Про це повідомив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю Главреду.

Експерт визначив пріоритетні напрямки, куди цього літа можуть спрямувати основні сили загарбники.

"Думаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно закрити питання Покровська, Костянтинівки, і, звичайно, Краматорська та Слов'янська", - сказав Ступак.

Ступак спрогнозував, що станеться, якщо два перші населені пункти опиняться під контролем окупантів.

"Якщо впаде Покровськ і Костянтинівка, то вони рушать всією цією масою на Краматорськ і Слов'янськ, щоб взяти міста в оточення", - зазначив він.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, пресслужба 37 окремої бригади морської піхоти інформувала про проведення операції в селищі Новохатське на Донеччині. Представники бригади у повідомленні повідомили про повну зачистку селища спільно з 79 окремою десантно-штурмовою бригадою.

Аналітичний проєкт DeepState проінформував про зміни на лінії фронту і опублікував оновлені мапи бойових дій. За повідомленням проєкту ворог просунувся на Донеччині поблизу низки населених пунктів.

Начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про посилення наступальних дій на Лиманському напрямку. У його заяві йшлося про посилений тиск на Лиманському напрямку із використанням малих інфільтраційних груп. Трегубов додав, що противник застосовує невеликі штурмові групи, інколи рухається пішки або використовує колісну техніку при спробах просування до Куп'янського та суміжних районів.

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Про джерело: 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" - формування військ у складі Сухопутних військ Збройних Сил України чисельністю в полк, повідомляє Вікіпедія. Створений у 2022 році, свою назву отримав від позивного командира Юрія Гаркавого - "Скеля". В січні 2025 року стало відомо, що батальйон масштабовано до полку, зокрема розгортаються танковий та артилерійський підрозділи. Того ж місяця командира полку - підполковника Юрія Гаркавого відзначено орденом "Золота Зірка" та званням Герой України

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