Україна уразила російський корабель 'Светляк': Генштаб розкрив деталі

Генштаб повідомив про ураження другого за два дні корабля проєкту "Светляк".

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У Керчі дрони уразили російський сторожовий корабель / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, wikipedia.org

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Уражено другий за два дні корабель "Светляк" у Керчі

Удар по нафтобазі в Ногінську спричинив пожежу

Пошкоджено залізничний міст на Луганщині

Сили оборони України у ніч на 18 липня уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі. Також завдано удару по нафтобазі в Московській області та залізничному місту на окупованій території Луганщини. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські військові уразили сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі наголошують, що це вже другий подібний корабель, уражений Силами оборони за останні два дні.

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"Кораблі проєкту 10410 "Светляк" призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур Російської Федерації", - розповіли в Генштабі.

Пожежа на нафтобазі в Московській області

Іншим напрямом нічних ударів стала нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. За даними Генштабу, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

Нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для потреб армії окупантів. Удар по цьому об'єкту вписується в загальну стратегію зниження воєнно-економічного потенціалу противника.

Логістичний міст на Луганщині

Крім того, українські підрозділи уразили залізничний міст через річку Біла у районі Сабівки Луганської області. Противник використовував цей об'єкт для військової логістики.

У Генштабі зазначають, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації.

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Чому удари по танкерах важливі для фронту - думка експерта

Атаки на судна російського тіньового флоту мають на меті послабити військову логістику РФ та ускладнити постачання до окупованого Криму. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, що після проблем із сухопутними маршрутами Росія почала активніше використовувати морські шляхи, однак Азовське море вже перебуває у зоні ураження українських сил.

За його словами, удари по суднах дозволяють зменшити можливості російського угруповання на південному напрямку, адже Крим залишається важливою базою для забезпечення військ РФ та запуску авіації.

Окремо він звернув увагу на економічний ефект таких атак. За його словами, нафта є одним із ключових джерел фінансування війни для Росії, тому удари по танкерах та логістиці можуть створювати додатковий тиск на економіку РФ.

"Нафта - це кров війни та кров економіки всередині Росії та за її межами. Досить багато нафти через Азов такими маломірними танкерами типу "річка-море" вони возили на супертанкери в морі через протоку. Але зараз виходить так, що ця лавочка прикрилася", - зазначив він.

Удари по російських об'єктах - останні новини

У ніч на 18 липня дрони атакували кілька регіонів Росії. У Котовську Тамбовської області спалахнула пожежа на складах логістичного центру Wildberries. В Електросталі Московської області загорілася територія поблизу ще одного хабу компанії, а в Ногінську під удар потрапила нафтобаза "Мострансснефть".

Крім того, масованої атаки безпілотників зазнав тимчасово окупований Крим. За даними моніторингових ресурсів, у районі військового аеродрому "Гвардійське" пролунало понад 20 вибухів, після чого виникли пожежі.

Як повідомляв Главред, у Чорному та Азовському морях уражено 13 суден російського тіньового флоту у Чорному та Азовському морях. Під удар потрапили вісім суховантажів, танкер, танкер-газовоз, буксир і два плавучі крани.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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