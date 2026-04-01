На Черкащині сталась трагедія під час атаки дронів - з'явились нові деталі

Російські БпЛА вдарили по Черкаській області, внаслідок чого загинули четверо людей, поранено кілька осіб та пошкоджена критична інфраструктура.

https://glavred.net/war/v-cherkasskoy-oblasti-proizoshla-tragediya-vo-vremya-ataki-dronov-novye-detali-10753586.html Посилання скопійоване

На Черкащині сталась трагедія під час атаки дронів

Про що йдеться у матеріалі:

Над територією Черкащини було збито 19 російських дронів

4 людей загинуло після того, як наблизились до місця падіння ворожого БпЛА

Російські окупаційні війська вдень, 1 квітня, завдали масштабного удару по Черкаській області. Відомо про загиблих та поранених. Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Російський БпЛА накоїв непоправне на Черкащині. Маємо чотирьох загиблих у Золотоніському районі. Це трапилось на відкритій території під час повітряної тривоги", - зазначив він. відео дня

Глава ОВА повідомив, що всі обставини зараз з’ясовують правоохоронці, тривають слідчі дії. Він також висловив співчуття родинам постраждалих.

Згодом Ігор Табурець додав, що внаслідок російських ударів у Черкаському районі травмовані четверо людей: троє — пасажири автобуса, який був пошкоджений уламком російського БпЛА, та один — водій вантажівки. Всім надають необхідну медичну допомогу.

Також зазнала пошкоджень критична інфраструктура, і працюють усі необхідні служби.

За даними Черкаської ОВА, з обіду сили та засоби ППО знешкодили над територією області 19 російських БпЛА.

"Дякую за бойову роботу! Усім службам – за чітку координацію! Прошу кожного та кожну: не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Бережіть себе та рідних!", - наголосив він.

Табурець закликав мешканців уважно реагувати на попередження про небезпеку, не наближатися до збитих безпілотників, оскільки їхня бойова частина може здетонувати, і повідомляти про уламки за номерами 101 та 102.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Деталі загибелі людей у Золотоніському районі

Як уточнили в Черкаській обласній прокуратурі, 01.04.2026 близько 13:00 під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на відкритій території між населеними пунктами Золотоніського району сталася детонація його бойової частини.

"Унаслідок вибуху загинули 4 місцевих жителів, які з цікавості наблизилися до місця падіння. Правоохоронні органи та рятувальні служби вкотре наголошують: будь-які уламки БпЛА, ракет або інших вибухонебезпечних предметів становлять смертельну загрозу", - йдеться у повідомленні.

В Черкаській обласній прокуратурі нагадали, що категорично забороняється наближатися до місця падіння БпЛА, торкатися уламків, фотографувати або знімати їх зблизька та переносити будь-які частини об’єкта.

У разі виявлення небезпечного предмета необхідно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей і повідомити поліцію або ДСНС за номерами 101 або 102, очікуючи прибуття спеціальних служб.

Крім того, варто пам’ятати, що навіть після падіння БпЛА може залишатися нерозірваний боєзаряд, можливе відкладене спрацювання вибухового механізму, а уламки залишаються небезпечними через наявність вибухових елементів.

"Цікавість у таких випадках коштує життя. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. На місці події працюють вибухотехніки ДСНС у Черкаській області, слідчі СБУ та ГУНП в Черкаській області, прокурори", - резюмували в повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 квітня російські окупаційні війська здійснили атаку ударними безпілотниками по кількох регіонах України. Наслідки обстрілів зафіксовано в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській областях, а також у Черкаській, Полтавській і Сумській.

Тим часом у Луцьку тривають роботи з ліквідації пожежі, що виникла після нічного удару дронів. До гасіння залучені підрозділи ДСНС і комунальні служби, які працюють над усуненням наслідків атаки.

У ніч на 1 квітня місто зазнало масованого удару безпілотниками. Під обстріл потрапили складські приміщення, зокрема об’єкт поштової компанії та продуктовий склад торговельної мережі, що спричинило масштабні пожежі. Крім того, уламки дрона пошкодили багатоквартирний житловий будинок.

Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець — український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред