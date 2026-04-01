РФ атакувала Україну Шахедами: зафіксовано влучання, є загиблі та поранені

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Наслідки удару РФ по Україні

Вдень 1 квітня російська окупаційна армія атакувала низку регіонів України "Шахедами". Наслідки ударів фіксуються в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській областях, а також на Черкащині, Полтавщині та Сумщині.

Івано-Франківська область

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що сьогодні Прикарпаття атакували ворожі БпЛА. Під прицілом опинилися об’єкти критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Дані щодо пошкоджень наразі уточнюються.

"У Коломийському районі внаслідок атаки тимчасово знеструмлено близько 11 тисяч абонентів. Профільні служби вже працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків", - йдеться у повідомленні.

Закарпатська область

Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що під час повітряної тривоги ворог завдав удару БпЛА по обʼєктах критичної інфраструктури в межах Хустського та Ужгородського районів.

"На місцях працюють фахівці профільних служб. Дякую всім за оперативність і злагоджену роботу. За попередньою інформацією, постраждала 1 особа – допомогу надали на місці, в госпіталізації потреби не було", - наголосив він.

Тернопільська область

Голова Тернопільстької ОВА Тарас Пастух сказав, що під час повітряної тривоги, на жаль, зафіксовано влучання ворожих БпЛА по одному з аграрних підприємств в Заліщицькій ТГ Чортківського району.

Відомо, що внаслідок удару виникла пожежа.

"Пожежу локалізовують. Наслідки уточнюються. Інформація про потерпілих не надходила", - підкреслив він.

Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що внаслідок удару російського дрона у Золотоніському районі загинули четверо людей. Трагедія сталася на відкритій території під час повітряної тривоги.

Усі обставини наразі з’ясовують правоохоронці. Тривають слідчі дії.

Полтавська область

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич розповів, що у Полтавській громаді на території приватних домоволодінь впав ворожий безпілотний літальний апарат.

Внаслідок падіння пошкоджено господарчу будівлю. За попередніми даними, одна людина отримала травми. Відомо вже про чотирьох постраждалих, серед яких є дитина. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків інциденту, деталі уточнюються.

Сумська область

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що російська армія атакувала БпЛА цивільне підприємство у Бочечківській громаді на Сумщині.

За його словами, поранені чоловіки 50 та 30 років, а також 54-річна жінка. Їх госпіталізували. На місці влучання безпілотника сталася пожежа.

Росія обрала цілі для ударів по Україні Моніторингові канали повідомляли, що країна-агресор Росія планує серію атак за допомогою ударних БпЛА по об’єктах критичної інфраструктури в центральних регіонах України. Під прицілом можуть опинитися насосні станції водопостачання та водоочисні споруди. Зазначається, що ураження таких цілей може призвести до тривалих перебоїв із подачею води.

Як повідомляв Главред, вночі та зранку 1 квітня російські війська здійснили масований обстріл території України, застосувавши дрони та ракети. Зокрема, у Хмельницькому лунали вибухи. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території одного з підприємств.

Також окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі. Внслідок атаки було зафіксовано сильні пожежі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом Росія цієї ночі застосувала проти України 339 безпілотників, і близько 200 із них – "Шахеди".

Читайте також:

Про персону: Тарас Пастух Тарас Тимофійович Пастух народився 20 березня 1978 року в Тернополі. Він здобув освіту в Тернопільському національному економічному університеті, де вивчав право і фінанси, а також здобув ступінь з державного управління. Пастух активно займався політичною діяльністю: був народним депутатом України 8-го скликання від партії "Самопоміч" і очолював адміністрацію Бучацького району в 2008-2010 роках. Під час війни на Донбасі служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді Збройних сил України. Станом на 2025 рік він обіймає посаду заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації, займаючись питаннями екології, розвитку заповідних територій, гуманітарної допомоги та цивільного захисту. Тарас Пастух одружений і має чотирьох дітей.

