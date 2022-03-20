У боях за Харків загинув викладач: рятував товаришів із терроборони

Загинув український викладач

Російські військові вже 25-й день руйнують українські міста і вбивають людей. Від рук окупантів загинув викладач Харківського університету, який захищав власне місто, повідомляє сайт Харківського нацуніверситету імені В. Н. Каразіна.

Йдеться про Героя Олександра Безуглого. Відзначається, що він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії приєднався до терроборони.

Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування. Він захищав рідний Харків від навали військ Росії. Крім того, викладач організовував територіальну оборону в самій Харківській області.

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"Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко зрозуміти. Він був людиною з великої літери, молодим і повним сил і енергії, зразком викладацької діяльності та активним громадським діячем", - йдеться на сайті.

Повідомляється, що загинув український воїн ще 2 березня, коли по одному зі штабів терроборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив з-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Однак кілька днів тому при розбиранні завалів виявили його тіло", - написав товариш Олександра.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним та Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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