На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію: персонал працював близько 600 годин

На ЧАЕС провели ротацію персоналу

Сьогодні, 20 березня на Чорнобильської АЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей. Працівники перебували на робочих місцях протягом 600 годин, повідомляє Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська АЕС.

"20 березня в кінці дня була проведена часткова ротація персоналу Чорнобильської АЕС і евакуація осіб, які перебували на території окупованої станції", - йдеться в повідомленні.

За даними пресцентру, за цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС,

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий),

1 службовець Державної служби надзвичайних ситуацій,

4 "сталкери".

Зазначено, що на заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС вирушило 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обов'язків та для забезпечення функціонування підприємства.

Там нагадали, що персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обов'язки і підтримуючи належний рівень безпеки.

"Деталі ротації будуть надані згодом", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію.

На ЧАЕС включилися аварійні дизель-генератори

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що на майданчику включилися аварійні дизель-генератори, що забезпечують живлення систем, важливих для безпеки. При кращих умовах запасу дизельного палива на дизель-генераторах вистачить на 48 годин.

Водночас, зазначається, що знеструмлення ЧАЕС унеможливлює контроль параметрів ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах підприємства.

Нагадаємо, вранці 9 березня повідомлялося, що системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС припинили передачу даних в МАГАТЕ. Те, що відбувається, вже прокоментував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

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