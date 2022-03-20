Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту

В ході проведення спеціальної операції в Україні в боях за звільнення Маріуполя від нацистів загинув заступник командувача Чорноморського флоту.
ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом, капітана першого рангу Андрія Палія. Росія визнала його смерть, повідомляє видання News.ru.
"Під час проведення спеціальної операції в Україні в боях за звільнення Маріуполя від нацистів загинув заступник командувача Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Андрій Миколайович Палій",- заявила сенатор Севастополя Катерина Алтабаєва.
Нагадаємо, раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати армії Росії. Він зазначив, що російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.
Раніше в Службі безпеки України розповіли, що окупанти деморалізовані через великі втрати своєї загарбницької армії, погане забезпечення військ і розкрадання російськими генералами коштів, які були призначені для армії. Тому солдати РФ відмовляються воювати і пишуть рапорти на звільнення цілими підрозділами, в тому числі і старші офіцери.