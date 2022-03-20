Росія визнала смерть замкомандувача Чорноморського флоту

ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморським флотом, капітана першого рангу Андрія Палія. Росія визнала його смерть, повідомляє видання News.ru.

"Під час проведення спеціальної операції в Україні в боях за звільнення Маріуполя від нацистів загинув заступник командувача Чорноморського флоту, капітан 1 рангу Андрій Миколайович Палій",- заявила сенатор Севастополя Катерина Алтабаєва.

Нагадаємо, раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати армії Росії. Він зазначив, що російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.

Раніше в Службі безпеки України розповіли, що окупанти деморалізовані через великі втрати своєї загарбницької армії, погане забезпечення військ і розкрадання російськими генералами коштів, які були призначені для армії. Тому солдати РФ відмовляються воювати і пишуть рапорти на звільнення цілими підрозділами, в тому числі і старші офіцери.