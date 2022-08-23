"РФ нарощує сили": США закликають американців негайно виїхати з України

РФ може обстріляти Україну ракетами, американців закликають евакуюватися / Колаж фото УНІАН, Reuters

Вже завтра, 24 серпня, в Україні відзначатимуть День Незалежності країни. У зв'язку з цим з'являється все більше повідомлень про те, що російські окупанти можуть влаштувати масований обстріл території України. США закликають американців негайно виїхати з України. Про це повідомляє посольство США.

У Штатах помітили, що Росія нарощує свої сили для нанесення ракетних ударів по Україні. Американців просять виїхати через підвищену загрозу обстрілу.

"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядовим об'єктам в найближчі дні. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів і цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", – йдеться в повідомленні.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ цього тижня можуть піти на особливо жорсткі атаки та провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, у тому числі й по Києву.

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дар'я Дугіна - дочка ідеолога "руського мира" і пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинуватили в її загибелі Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян та інші її колеги закликали Росію завдати удару "по центрах ухвалення рішень" в Києві.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі – Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, за можливості, якомога менше з'являтися в таких будівлях.

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