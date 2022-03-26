"Це нелюд": генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУ

Генерал РФ воює проти рідного брата-українця з ЗСУ / gur.gov.ua

Російський генерал-лейтенант Михайло Зусько народився в селі Ветли на Волині, але виїхав звідти в 1989 році в РФ на навчання в Рязанське училище, там і залишився.

Любов Павлик, староста села в якому народився і виріс зрадник, журналістам "12 каналу" розповіла, що деякий час ним пишалися - у школі висів його портрет як приклад для дітей.

"Але той, кого ставили в приклад, навіть не приїхав на похорон матері, якої не стало два роки тому. Вона напередодні відмовилася від сина, який так "прославив" сім'ю. Зараз же в гілках, що розкинулися на добрий десяток кілометрів уздовж українсько-білоруського кордону, проклинають Михайла, тому що він зараз воює в Україні на боці Росії і віддає злочинні накази", - розповіла староста.

Уродженець Волині, тоді ще генерал-майор ЗС РФ, ще в 2014 році брав участь у війні проти України.

читайте такожЗСУ ліквідували комбрига морської піхоти Чорноморського флоту"Я не знаю, як його назвати. Це нелюдь. Скільки людських життів забрав, скільки горя приніс на нашу землю. Проклинаємо його все в гілках. У цьому селі досі живуть дві його сестри і брат. Інший брат Микола Зусько теж зараз воює - він полковник ЗСУ", - поділилася Павлик.

Зуська вже охрестили самим бездарним генералом

Російська 58-а армія зазнала величезних втрат на Миколаївському напрямку, а її командир генерал-лейтенант Михайло Зусько проявив себе як бездарний стратег.

"58 армія РФ намагалася просунутися вглиб нашої території на Миколаївському напрямку і півтора тижні тому була наголову розбита Збройними Силами України (у тому числі підрозділами 128 бригади). Після цього Зусько неформально "охрестили" самим бездарним російським генералом", - повідомили військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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