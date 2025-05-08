Для чого в Росії анонсували удар по Києву Орєшніком - розкрито приховану ціль

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, для чого насправді в РФ знову заговорили про удари Орєшніком та які насправді цілі переслідує Кремль.

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Розкрито приховану ціль погроз Росії вдарити по Києву Орєшніком / Колаж Главред, фото: сккріншоти із відео

Про що сказав Жданов:

Путін погрозами Орєшніком намагається врятувати парад в Москві

Ефективність Орєшніка - "ідіотизм палати №6"

Удар Орєшнком без ядерної частини це лише психологічний тиск

Росіяни знову заговорили про удару ракетою Орєшнік по Україні. Ключовою метою Кремля є залякування України, щоб вона утрималась від ударів по РФ та путінський парад в Москві все-таки відбувся. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На його думку, Путін намагається врятувати 9 травня та своє "побєдобєсіє", використовуючи для цього всі наявні засоби.

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"Якби Путін хотів покарати Україну або примусити до чогось, він би віддав наказ застосувати Орєшнік, наприклад, завдати ним удару по центрах ухвалення рішень у Києві. Але зараз ідеться про наказ підготувати цілі для Орєшніка, а це – лише спроба залякати Україну і змусити утриматися від ударів по Росії, щоб врятувати 9 травня. Це робиться для того, щоб показати, що Орєшнік стоїть на стартових позиціях, і в будь-який момент, якщо ми, такі нехороші, почнемо 9 травня обстрілювати Російську Федерацію, Путін віддасть наказ – і "Орєшнік" полетить", - зазначив він.

Військовий експерт підкреслив, що з погляду воєнної логіки усі заяви про ймовірний наказ Путіна застосувати Орєшнік саме цим і пояснюються.

"Якщо ж говорити про ефективність Орєшніка, то ця зброя – ідіотизм на межі "палати №6"", - додав він.

Жданов зауважив, що ракетні комплекси середньої та малої дальності спочатку створювалися виключно для доставки зброї масового ураження. Проте обставини війни змусили використовувати для них уламково-фугасні бойові частини, які, за задумом, були навчальними і використовувались для тренувань бойових розрахунків на полігонах.

За його словами, ракети малої та середньої дальності, особливо крилаті, мають обмежену ефективність. Потужність 300 кг вибухівки не дає значного руйнівного ефекту, на відміну від, наприклад, Іскандера, чия бойоєва частина містить до півтонни вибухівки та може спричинити вирву до 10 метрів у діаметрі або нести касетне оснащення.

"Орєшнік – з головною частиною, що розділяється, яка має дуже низьку точність, особливо її субелементи. Втім, точність там і не потрібна. Сенс Орєшніка в тому, щоб зробити площу ядерного вибуху набагато більшою – не точковий ядерний вибух, а груповий ядерний вибух, що дозволить накрити місто-мільйонник однією ракетою", - сказав експерт.

Що відомо про РС-26 "Рубіж" (Орєшнік) / Інфографіка: Главред

Жданов підкреслив, що в разі використання субелементів у вигляді металевих болванок, як це було в Дніпрі, руйнівна дія мінімальна — більшість уламків просто втикаються в землю, залишаючи лише незначні сліди. В основному такий удар має психологічний, а не тактичний ефект.

"Тому я вважаю, що Путін просто рятує своє 9 травня. Йому потрібно якось нас налякати, щоб ми утрималися від ударів, і щоб гості приїхали на парад до Москви", - резюмував Жданов.

Погрози удару Орєшніком - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін, за інформацією телеграм-каналу Mash, нібито доручив Міноборони РФ визначити об’єкти в Києві для можливого удару ракетою Орешнік у відповідь на дії ЗСУ під час так званого "Дня перемоги".

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначив, що такі плани є сумнівними, оскільки "Орешнік" — це експериментальний зразок, який офіційно не перебуває на озброєнні російської армії.

Водночас, колишній очільник Луганської ВЦА та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що витік інформації про ймовірний наказ Путіна — не випадковість. На його думку, це цілеспрямована інформаційна операція Кремля, мета якої психологічно тиснути на Україну та стримати її активність напередодні 9 травня. Водночас Тука наголосив, що на такі погрози Україна не повинна зважати.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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