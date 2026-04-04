Український пілот встановив світовий рекорд у боротьбі з "Шахедами"

Військовий оператор знищив два дрони-камікадзе на рекордній дистанції.

Український пілот встановив світовий рекорд

Український пілот "Халк" встановв світовий рекорд

Захисник знищив два "Шахеди" на відстані 500 км

Використано перехоплювач STING та систему HORNET VISION Ctrl

Український пілот встановив абсолютний світовий рекорд у сфері перехоплення безпілотників. Йому вдалося знищити одразу два російські дрони типу "Шахед" на відстані 500 кілометрів. Про це повідомляє підрозділ BULAVA.

Український захисник Роман із позивним "Халк" зміг вистежити та ліквідувати ворожі цілі за 500 кілометрів від точки запуску. Унікальність моменту полягає не лише в рекордній відстані, а й у тому, що одним вильотом було "приземлено" одразу два дрони противника.

Для ліквідації "Шахедів" використали новітній перехоплювач STING, якм керують через інноваційну систему HORNET VISION Ctrl.

Військові зазначають, що такі технології дозволяють знищувати ворожі безпілотники ще до того, як вони наблизяться до критичної інфраструктури України, мінімізуючи ризики для особового складу та підвищуючи ефективність оборони.

Український пілот "Халк" встановв світовий рекорд / Фото: скріншот

Що відомо про HORNET VISION Ctrl Інженери спільноти "Дикі Шершні" повідомили, що HORNET VISION Ctrl – сучасна система дистанційного управління та координації безпілотних апаратів, яка дозволяє оператору керувати дроном на сотні кілометрів від місця запуску. Система використовує захищені канали передачі даних, що ускладнює її перехоплення або глушіння противником, та забезпечує точну навігацію і високий рівень контролю над польотом. Технологія інтегрується з різними типами безпілотників, зокрема перехоплювачами STING, що дозволяє оператору не лише відстежувати ціль, а й ефективно знищувати її на великій відстані. HORNET VISION Ctrl відкриває новий етап розвитку безпілотної війни, мінімізує ризики для особового складу та підвищує ефективність оборонних операцій. У майбутньому такі технології можуть стати ключовим елементом сучасних систем безпеки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 3 квітня невідомі дрони атакували Москву та кілька регіонів РФ. За повідомленнями влади, частину безпілотників вдалося збити, зокрема два над Москвою та сім у Ленінградській області.

Також Сили оборони України вразили російські залізничні ешелони з пальним у Луганщині, ускладнивши логістику окупантів. На аеродромі "Кіровське" у Криму знищено один БпЛА "Іноходець" та пошкоджено ще три.

Крім цього, СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, який окупанти використовували для військового виробництва. Після точкових ударів дронами FP-2 зупинено роботу доменних печей, цехів і інфраструктури підприємства.

Про джерело: BULAVA BULAVA — це підрозділ 3-го механізованого батальйону Президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Військові спеціалізуються на операціях із безпілотними та дистанційними технологіями у сфері оборони. Він об’єднує військових операторів, інженерів і фахівців з РЕБ (радіоелектронної боротьби), які займаються перехопленням, протидією та нейтралізацією ворожих безпілотних літальних апаратів.

