Москву та низку регіонів РФ атакували дрони: є руйнування, зупиняли аеропорти

Інна Ковенько
3 квітня 2026, 07:54оновлено 3 квітня, 08:36
Під масованим ударом дронів опинилися Москва та низка регіонів Росії.
Москву та Ленінградську область атакували дрони
Коротко:

  • Вночі невідомі безпілотники атакували Росію
  • Під удар потрапили Москва та Ленінградська область
  • На тлі повітряної загрози в Росії призупиняли роботу аеропортів

У ніч на 3 квітня невідомі дрони атакували Москву та низку областей РФ.

За заявами місцевої влади, частину БПЛА вдалося збити. Про це повідомляють Astra, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Атака безпілотників на Москву

Мер столиці РФ заявив, що нібито вдалося збити один безпілотник, що летів на Москву.

"Сили ППО Міноборони збили безпілотник, що летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - повідомив він.

Згодом Собянін повідомив про ще один збитий дрон.

Крім того, на тлі повітряної загрози в Росії тимчасово ввели обмеження на приймання і випуск повітряних суден у деяких аеропортах. Зокрема, мова йде про "Внуково", "Пулково" та "Туноша".

Ленінградська область

Також під атаку дронів потрапила Ленінградська область РФ, де розташований порт Усть-Луга. Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що нібито вдалося збити сім дронів. Також він повідомив про двох постраждалих.

Вибухи у Воронежі

Місцеві Telegram-канали писали, що близько 02:00 години серія вибухів пролунала над російським Воронєжом. Повідомляється, що загалом було щонайменше 4 звуки вибухів, які супроводжувалися гулом моторів у небі та яскравими спалахами.

Також щонайменше 10 вибухів прогриміли у Великому Новгороді. їх чули у північній та центральній частинах міста.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 21 березня Росію масово атакували дрони. Під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви. Під удар могли потрапити об'єкти поблизу авіабази "Енгельс". Також виникла пожежа в районі двох хімічних підприємств.

Крім того, у ніч проти 19 березня Ставропольский край РФ масовано атакували дрони-камікадзе. Під ударом опинився один із найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

Нагадаємо, 17 березня у Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

Україна створює нову зброю для ударів по Росії

Видання Foreign Policy писало, що на тлі обмежених поставок західного озброєння Україна активніше розвиває власні далекобійні засоби ураження. Йдеться не тільки про безпілотники, а й про ракетні системи, які в перспективі здатні досягати віддалених цілей, включаючи територію Росії.

Експерти вважають, що створення власної високоточної зброї дозволяє Україні діяти більш автономно та гнучко обирати цілі.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Ленінград новини Москви Удари вглиб РФ
