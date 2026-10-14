Український FPV-дрон збив російський Мі-28НМ у повітрі - відео

Коротко:
- 115-та ОМБр уразила російський Мі-28НМ FPV-дроном
- Гелікоптер упав у Воронезькій області РФ
- Загинули троє членів екіпажу
Українські військові уразили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою зенітного FPV-дрона. Безпілотник перехопив ворожий борт просто в повітрі. Відео операції опублікували військові 115-ї ОМБр.
За інформацією бригади, операцію виконали пілоти зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці". На оприлюднених кадрах видно, як безпілотник стрімко наближається до російського гелікоптера.
"Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Працюємо далі. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Ціллю українських військових став Мі-28Н. Він є модернізованаою версією російського ударного гелікоптера Мі-28, й призначений для ураження наземних і повітряних цілей.
Водночас у бригаді не повідомили, де саме відбулося ураження. Проте у відео навели дані з російських каналів, у яких йшлося про те, що вертоліт розбився у Воронезькій області РФ. Внаслідок падіння ліквідовано трьох членів екіпажу
Відео ураження російського гелікоптера:
Як змінюються удари України по РФ - думка військового
Українські далекобійні безпілотники здатні уражати цілі на відстані 2800-3200 км. Атака на Новий Уренгой продемонструвала можливості Сил оборони України та стала несподіванкою для Росії, заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" розповів в інтерв’ю Главреду.
За словами військового, Україна продовжує розширювати географію далекобійних ударів. Він зазначив, що росіяни не очікували атаки на такій відстані.
"Реальність війни передбачає нарощування безпілотної складової, і ми швидко працюємо", - наголосив "Лука".
Командир також заявив, що в разі продовження російських ударів по Україні кількість далекобійних операцій може зрости. За його словами, Росія вже стикається із закриттям підприємств, дефіцитом палива та проблемами з електроенергією, які відчуває населення.
Ліквідація російської авіації - останні новини
Нагадаємо, російський Telegram-канал 112 повідомив про падіння військового гелікоптера у Воронезькій області. За наявними даними, інцидент стався в Аннинському районі.
Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський розповів про спецоперації України на території РФ. За словами президента, підтверджено ураження літака Ан-12, двох Ан-26 і ще трьох гелікоптерів.
КіберБорошно опублікували супутникові знімки, що ілюструють наслідки ударів по аеродрому в Ростові. Аналітики зазначили, що на знімках показано два вертольоти Мі-8 та два літаки, які зазнали повного ураження.
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Про персону: комбат "Лука"
Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.
Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.
Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.
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