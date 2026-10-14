Під удар РФ потрапили всі ТЕЦ Києва, є загиблі та поранені: нові подробиці атаки

Без електроенергії залишилися щонайменше 600 тисяч людей, у Києві загинули троє людей.

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Удар РФ по Україні - окупанти за ніч випустили 39 балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Росія випустила 39 балістичних ракет і понад 120 дронів

Пошкоджено всі три ТЕЦ Києва, без світла 600 тисяч людей

У столиці троє загиблих і 26 поранених

Країна-агресор Росія в ніч на 14 жовтня завдала масованого балістичного удару по енергосистемі України: у Києві атаковано всі три міські ТЕЦ, а також об’єкти енергетики в Харкові та області. Під ударом опинилися й критично важливі об’єкти в Київській області, які забезпечують електроенергією столицю та центральні регіони. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

Кількість жертв у столиці зросла. У результаті вечірнього удару по багатоповерхівці загинули дві людини, ще 25 поранено. Ранкова атака на Київ забрала життя ще однієї людини, одна отримала поранення.

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Для нічного удару Росія застосувала 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та боєприпасів типу "барражування", уточнив секретар РНБО Ігор Клименко у Telegram.

За словами президента Володимира Зеленського, щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електроенергії, пошкоджено 26 об’єктів електроенергетичного комплексу та чотири об’єкти нафтогазової галузі. Глава держави не виключає більш масштабних відключень. Детальніше читайте в матеріалі: Без світла 600 тисяч людей: РФ завдала удару по енергетиці всупереч перемир’ю Трампа.

Відповідь на ініціативу Трампа

Нічний обстріл стався через три дні після того, як 11 жовтня Дональд Трамп заявив про нібито припинення ударів по енергетиці між Україною та Росією. За даними Axios, йдеться лише про потенційну домовленість щодо відмови від взаємних атак на нафтопереробні заводи.

"Масштаб цієї атаки не залишає місця для подвійних тлумачень: Росія не просто продовжила, а й посилила удари по об’єктах, від яких залежить життєзабезпечення людей", - підкреслив Клименко.

Секретар РНБО переконаний, що Кремль таким чином продемонстрував власне ставлення до американського плану деескалації, і зазначив, на що тепер розраховує Київ.

"Це фактична відповідь Росії на ініціативу Президента США щодо припинення вогню в енергетиці. Тому зараз від наших партнерів потрібні рішення, які змінять її розрахунки: сильніший санкційний тиск і більше можливостей для захисту українського неба", - заявив Клименко.

"Україна готова до кроків, які можуть наблизити припинення війни. Але вони будуть ефективними лише тоді, коли Росія зрозуміє, що продовження агресії для неї буде занадто великим", - додав він.

Зеленський звернув увагу на політичний підтекст атаки, назвавши її абсолютно свідомою та показовою за масштабом.

"Такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було", - підкреслив президент.

Ліквідація наслідків

Роботи на об’єктах, що зазнали атаки, розпочалися одразу після обстрілу. Окрім електрогенерації, постраждало обладнання нафтогазового комплексу. Ремонтні бригади та служби намагаються якомога швидше усунути наслідки.

"Енергетики та рятувальники з самого ранку працюють на місцях нічної атаки. Триває гасіння пожеж та розбирання завалів. Фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи на об’єктах, що зазнали атаки", - повідомив Корецький.

Під ударом опинилася й залізниця: ворог атакував її об’єкти у п’яти областях. Постраждалих немає завдяки своєчасній евакуації, відновлення триває.

ППО збила лише чотири балістичні ракети

Під час ворожої атаки радіотехнічні війська зафіксували 167 засобів повітряного нападу: 39 ракет, що летіли за балістичною траєкторією, та 128 ударних безпілотників. Серед ракет були "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а серед дронів - 77 реактивних, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запускали з Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ. Дрони типу Shahed, "Бандероль/Дань-Т", Гербера, "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія" наближалися з напрямків Міллерово та Орла, з окупованого Донецька, з Гвардійського в Криму та з акваторії Азовського моря. Головною особливістю атаки військові називають масований удар балістичною зброєю по енергооб’єктах одночасно з кількох напрямків і різними засобами.

Станом на 09:00 вдалося збити або придушити 119 цілей. Серед них лише чотири балістичні ракети та 115 дронів, тобто 90% ударних БПЛА (59 з них - реактивні).

Влучання зафіксовано на 22 локаціях, падіння уламків - ще на восьми, а частина ракет до цілей не долетіла. Вранці атака тривала, у небі ще перебували ворожі безпілотники.

Атака на Україну 13–14 жовтня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Перед ударом повітряна тривога не була оголошена завчасно. За словами радника президента Дмитра Литвина, попереджень від партнерів про запуски балістичних ракет по Києву не надходило. За його словами, військові та служби з’ясовують причини.

У Деснянському районі Києва зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки виникла пожежа.

Крім того, у Деснянському районі внаслідок російського удару загорілася складська будівля. У Дарницькому районі уламки впали на територію стадіону, внаслідок чого загорівся газон.

Вранці 14 жовтня в ДСНС повідомили, що в Києві троє людей загинули внаслідок російських обстрілів, триває ліквідація наслідків у трьох районах столиці.

Вночі на 14 жовтня дрони атакували Хмельницьку область. Пожежі спалахнули на підприємствах у Хмельницькому та Шепетівському районах, а в Хмельницькому районі від уламків загорілася АЗС, де легкі поранення отримали двоє людей.

У самому Хмельницькому через падіння уламків загорілися два приватні будинки, даних про постраждалих немає. Рятувальники кілька разів залишали місця робіт через повторні обстріли.

Гасіння пожежі на одному з підприємств Хмельницького району триває.

На Дніпропетровщині під ударами опинилися чотири райони, загинули дві людини та ще шестеро постраждали, серед них - дитина.

У Павлограді влучання у відкриту місцевість забрало одне життя, четверо людей поранені. Ще одна людина загинула на Нікопольщині, де атакам піддалися районний центр і Мирівська громада.

Вночі росіяни обстріляли підприємство в Дніпрі, де спалахнула масштабна пожежа і постраждав чоловік. У Синельниківському районі під ударом опинилися Яворницька та Миколаївська громади: поранено жінку, пошкоджено приватний будинок. Усі пожежі на Дніпропетровщині рятувальники ліквідували.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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