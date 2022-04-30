Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто піддалося одним з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні / Фото Reuters

Російські окупанти продовжуватимуть наступ, передусім, на Донбасі. Зокрема, армія РФ буде рухатися в бік Слов'янська і Краматорська. Однак спочатку потрібно захопити Сєвєродонецьк. Існує серйозна загроза, що це місто окупанти за допомогою масованих обстрілів можуть перетворити на "другий Маріуполь".

Таку думку в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel висловив військовий аналітик Генрі Шлоттман.

За його словами, малоймовірно, що Росія зможе домогтися істотних успіхів у просуванні на Донбасі силами, якими зараз там має. Шлоттман припустив, що загарбники можуть розраховувати на початковий успіх, проте захоплення великих територій, особливо великих міст, обійдеться їм дуже дорого.

"Я думаю, що короткостроковою метою росіян буде будівництво другого плацдарму на річці Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Слов'янськом в Донецькій області, тобто зміцнення для забезпечення переправи через річку. У них вже є плацдарм через річку південніше Ізюма. І вони спробують оточити українські війська в місті Сєвєродонецьк", – зазначив аналітик.

За його словами, зараз російські окупанти не атакують місто, а скупчуються на північний захід від нього. Якщо вони зможуть закріпитися на своїх позиціях, то Сєвєродонецьк буде відрізано.

"Росіяни спробують оточити місто, перш ніж взяти його. Те ж саме було і в Маріуполі. Я очікую повторення подібних сцен (як у Маріуполі, – ред.). Російська артилерія вела дуже запеклі бої по міських цілях з безліччю жертв серед мирного населення", - заявив Шлоттман.

Він підкреслив, що найважливішим елементом ведення війни окупантами є масове використання важкої артилерії. Однак їм не вдається використовувати ці знаряддя на повну потужність, оскільки українська армія використовує тактику мобільності, пересування невеликими групами і постійну зміну місць дислокації.

При цьому Шлоттман вважає, що війна може затягнутися на місяці, але Україна може її виграти.

"Абсолютно. Можливість (виграти війну, - ред.) існує. Одне питання, наскільки швидко. Інше питання, чи застосує Росія зброю масового знищення в разі неминучої поразки", - сказав аналітик.

"Якщо Україна доб'ється успіху на Донбасі та спробує повернути собі такі території, як Крим, це буде серйозною проблемою для Росії. Ми не знаємо, які червоні лінії у Росії. Я не впевнений, що російське керівництво змириться з такою великою військовою поразкою. Я також не впевнений, що вони дійсно застосують зброю масового ураження, але я також не вірив, що Росія дійсно вторгнеться в Україну. І незрозуміло, які довгострокові цілі переслідують росіяни. Вони стали міжнародними ізгоями для більшої частини світу. І коли хтось настільки загнаний в кут і програє на полі бою, важко зрозуміти, як далеко він збирається зайти", - зазначив Шлоттман.

Як повідомляв Главред, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Донецькому і Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Зокрема, противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне і Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєвєродонецьк і продовжує артилерійські обстріли українських військ.

СNN з посиланням на високопоставленого представника НАТО повідомляло, що російські окупанти після погад двох місяців широкомасштабної війни проти України почали вчитися на своїх помилках і тепер змінюють тактику наступу.

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