Окупанти почали вчитися на своїх помилках початку війни і змінюють тактику – СNN/ Reuters

Російські окупанти після понад двох місяців широкомасштабної війни проти України почали вчитися на своїх помилках початку війни і тепер змінюють тактику наступу.

Як зазначає високопоставленій представник НАТО, РФ поставила елементи управління і контролю поблизу свого кордону зі східними областями України. Це може свідчити про те, що вони намагаються виправити збої в комунікації та координації, які спостерігалися, зокрема, під час нападу на Київ. Про це пише СNN.

Також змінилася тактика ведення атак, розповів європейський чиновник сфери оборони.

"Атаки дещо краще скоординовані, але ведуться невеликими формуваннями. Підрозділи розміром з роту за підтримки вертольотів", – зазначив він.

За оцінками офіційних осіб США і НАТО, армія Росії домоглася певного прогресу в наступі на Сході України. Проте зазначається, що цей прогрес є "повільним і нерівномірним", і РФ вдається просуватися лише на відстань до кількох кілометрів за день.

За словами американських чиновників, США помітили, що Росія уже показує кращу здатність поєднувати повітряні та наземні операції. Крім цього, російська армія вдосконалює здатність поповнювати запаси сил на місцях. У Сполучених Штатах вважають, що армія РФ намагається не повторювати помилок початку війни, коли у колон танків і бронетехніки часто закінчувалося продовольство і паливо.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що битва за Донбас для Росії залишається основною, тому армія РФ перекидає на головний стратегічний напрямок основні зусилля. Окупанти зосереджуються на тому, щоб захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Найважчі бої відбуваються біля двох населених пунктів – Лисичанська і Сєверодонецька.

Раніше військовий експерт зазначав, що Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу. Ресурси Росії уже на межі, натомість держави-партнери надають Україні все більше зброї для захисту від РФ. Це вплине на фінал війни.

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