Українці змушені залишити домівки: в одній з областей розширили зону евакуації

В ОВА назвали причину складного рішення.

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Обов'язкова евакуація оголошена у ще декількох населених пунктах Харківщини / Колаж: Главред, фото: t.me/VadymFilashkin (ілюстративні)

Що повідомив Синєгубов:

На Харківщині розширили зону евакуації

Обов'язкову евакуацію будуть проводити у десятках населених пунктів

У Харківській області розширюють зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участі керівників регіональних відомств.Через можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах запроваджено обов’язкову евакуацію у населених пунктах двох громад та одного району.

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Мова йде про:

Шевченківську громаду (Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка, Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове);

Богодухівський район (Улянівка, Зарічне, Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка, Сніги);

Дергачівську громаду (Питомник, Нове, Слатине, Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки).

"Закликаю мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Наше головне завдання – зберегти життя і здоров’я громадян. Особливу увагу приділяємо родинам з дітьми та маломобільним людям", - зазначив Синєгубов.

Де РФ на Харківщині пішла в наступ

Главред писав, що за словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, наприкінці червня російські окупанти посилили наступ на території Харківської області.

Ворог посилює тиск та збільшує кількість атак на Лиманському напрямку. При цьому варто зазначити, що зростання активності окупантів лише збільшила їхні втрати серед особового складу.

Розширення зон евакуації в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у червні влада Дніпропетровщини оголосила примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району.

Напередодні також Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах.

Раніше, у травні поточного року, у Дніпропетровській області було ухвалене рішення про обов’язкову евакуацію з окремих територій Нікопольщини.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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