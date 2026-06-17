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Оголошено масштабну примусову евакуацію в одному з регіонів України - що відомо

Юрій Берендій
17 червня 2026, 15:20
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На Дніпропетровщині розширюють масштаби евакуації населення через загострення безпекової ситуації поблизу лінії фронту та постійні атаки військ РФ.
Оголошено масштабну примусову евакуацію в одному з регіонів України - що відомо
В одному з регіонів України оголосили примусову евакуацію - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Оголошено примусову евакуацію дітей ще з 23 населених пунктів
  • Протягом місяця з безпекових причин мають виїхати майже 3800 дітей
  • Російські війська намагаються поцілити в евакуаційні авто

Влада Дніпропетровщини оголосила примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Виїхати з небезпечних територій протягом місяця мають майже 3800 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в ефірі телемарафону.

Йдеться про населені пункти Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад. Паралельно в семи громадах Синельниківського району продовжується евакуація дорослого населення через складну безпекову ситуацію поблизу лінії фронту.

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Окремою проблемою залишаються спроби російських військ атакувати транспорт, який використовується для вивезення людей із небезпечних територій. За словами очільника області, відповідні служби постійно коригують маршрути, щоб мінімізувати ризики для цивільних.

"Ворог намагається поцілити в евакуаційні автомобілі. Це автомобілі і "Білих янголів", і інших громадських організацій. Маршрути постійно аналізуються і в разі небезпеки змінюються на більш безпечні", — повідомив Ганжа.

Людей, які погоджуються на виїзд, доправляють до спеціально визначених пунктів прийому. Там вони отримують соціальну, матеріальну та психологічну підтримку, а також допомогу з подальшим розселенням у більш безпечних регіонах України.

Голова ОВА зазначив, що такий механізм уже відпрацьований і застосовується в громадах, які перебувають під найбільшою загрозою через близькість до зони бойових дій.

Водночас на Нікопольщині триває вивезення мешканців із вулиць, розташованих поблизу водойми, які вважаються найбільш небезпечними через постійні обстріли.

"На сьогодні евакуйовано 750 людей з цих вулиць, а також 130 дітей. Евакуація продовжується", — сказав Ганжа.

Евакуація з регіонів України - останні новини за темою

На Харківщині влада розширила зону примусової евакуації, охопивши понад 40 населених пунктів, де планують вивезти 601 дитину та 409 сімей, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов. Ці заходи пов’язані з загостренням ситуації на Куп’янському напрямку. Усі евакуйовані отримують необхідну підтримку.

Заступник міністра розвитку громад Олексій Рябикін на засіданні Координаційного штабу підтвердив, що евакуація з Дніпропетровської та Запорізької областей здійснюється з урахуванням вимог безпеки. Зокрема, йдеться про евакуацію підопічних із закладів інституційного догляду, а також організовується робота транзитних центрів для надання евакуйованим соціальної та гуманітарної допомоги.

Як раніше повідомляв Главред, у Нікопольському районі Дніпропетровської області оголосили обов’язкову евакуацію 1145 людей, включно з 34 дітьми, із небезпечних населених пунктів. Маршрути розроблялись з урахуванням індивідуальних потреб кожної родини і передбачаючи тимчасове розміщення у безпечних територіях України для збереження життя мешканців.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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