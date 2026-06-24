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В Україні оголосили масштабну евакуацію в одному з регіонів: кому потрібно виїхати

Інна Ковенько
24 червня 2026, 18:45
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У селах, де стартує евакуація, досі проживає близько тисячі людей, включно зі 120 дітьми.
На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію населення
На Чернігівщині оголосили обов’язкову евакуацію населення / Колаж: Главред, фото: поліція

Головне:

  • На прикордонні Чернігівщини оголосили обов’язкову евакуацію населення
  • Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах
  • Також продовжили евакуацію ще у семи селах, де її запровадили ще взимку

Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня.

Це був запит від військових, повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах.

  • Корюківська громада: Прибинь, Шишківка, Рудня.
  • Городнянська громада: Лемешівка, Мощенка.
  • Новгород-Сіверська громада: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине.
  • Семенівська громада: Газопровідне, Олександрівка.

Окрім того, ухвалили рішення продовжити обов’язкову евакуацію ще у семи селах, де її запровадили ще взимку. Частина мешканців тоді виїхала самостійно, інші - письмово відмовилися залишати домівки.

Тут йдеться про такі населені пункти:

  • Сновська громада: Гірськ.
  • Городнянська громада: Берилівка.
  • Новгород-Сіверська громада: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська.
  • Семенівська громада: Костобобрів, Залізний Міст.

За даними місцевої влади, у всіх зазначених селах наразі залишається близько тисячі жителів, серед них - близько 120 дітей.

"Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей - обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені", - йдеться в повідомленні.

Евакуація - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, влада Дніпропетровщини оголосила примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Виїхати з небезпечних територій протягом місяця мають майже 3800 дітей.

Крім того, враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, на Золочівському напрямку Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації. Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району.

Крім того, розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації у Куп’янському районі Харківській області. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій.

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Про персону: В'ячеслав Чаус

В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

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