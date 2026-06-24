В Україні оголосили масштабну евакуацію в одному з регіонів: кому потрібно виїхати

Головне:
- На прикордонні Чернігівщини оголосили обов’язкову евакуацію населення
- Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах
- Також продовжили евакуацію ще у семи селах, де її запровадили ще взимку
Враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, Рада оборони ухвалила рішення про обовʼязкову евакуацію з прикордоння Чернігівщини з 1 липня.
Це був запит від військових, повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у чотирьох громадах.
- Корюківська громада: Прибинь, Шишківка, Рудня.
- Городнянська громада: Лемешівка, Мощенка.
- Новгород-Сіверська громада: Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани, Чайкине.
- Семенівська громада: Газопровідне, Олександрівка.
Окрім того, ухвалили рішення продовжити обов’язкову евакуацію ще у семи селах, де її запровадили ще взимку. Частина мешканців тоді виїхала самостійно, інші - письмово відмовилися залишати домівки.
Тут йдеться про такі населені пункти:
- Сновська громада: Гірськ.
- Городнянська громада: Берилівка.
- Новгород-Сіверська громада: Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська.
- Семенівська громада: Костобобрів, Залізний Міст.
За даними місцевої влади, у всіх зазначених селах наразі залишається близько тисячі жителів, серед них - близько 120 дітей.
"Алгоритм дій уже напрацьований. Жителів поінформують про місця збору. Всі необхідні служби задіяні. Є затверджені евакуаційні маршрути і транспорт. Розселення людей - обовʼязкова умова. Місця для тимчасового проживання будуть забезпечені", - йдеться в повідомленні.
Евакуація - останні новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, влада Дніпропетровщини оголосила примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Синельниківського району. Виїхати з небезпечних територій протягом місяця мають майже 3800 дітей.
Крім того, враховуючи безпекову ситуацію та системні ворожі обстріли, на Золочівському напрямку Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації. Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району.
Крім того, розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації у Куп’янському районі Харківській області. Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій.
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Про персону: В'ячеслав Чаус
В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.
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