РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є загибла, серед постраждалих - діти

Окупанти вдарили ракетами по Зміївській громаді.

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Ракетний удар по Харківщині / Колаж: Главред, фото (ілюстративне): УНІАН, скріншот

Коротко:

РФ завдала ракетного удару по Харківщині

Внаслідок атаки загинула 55-річна жінка

Поранено 7 людей, серед них двоє дітей

Російські війська завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, серед поранених - діти. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також семеро зазнали поранень, серед них - двоє дітей.

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На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів руйнувань.

За словами Синєгубова, поранень зазнали 32-річна жінка, 28-річний чоловік, 53-річна жінка, а також чоловіки 41, 26 і 50 років. Вибухових травм зазнали 10-річна дівчинка та 16-річний хлопець.

"На жаль, загинула 55-річна жінка. Щирі співчуття родині загиблої", - додав Синєгубов.

Коли можливий новий масований удар - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, що країна-агресор Росія вже накопичила достатньо озброєння для проведення масштабного комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

За його словами, після певної паузи російські війська можуть бути готові до масованої атаки, зокрема із застосуванням ракет і дронів. Жданов зазначив, що протягом останнього тижня РФ активно піднімала в повітря винищувачі МіГ-31, частина з яких здійснювала бойові пуски, а частина — тренувальні.

"Зважаючи на те, що в них (росіян, - ред.) вже доволі велика пауза була, велика перерва, я думаю, що вони готові до масованого ракетного удару", - наголосив він.

Удари по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти у вівторок, 23 червня, завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки є загиблі та значна кількість постраждалих.

Увечері 25 червня у Києві пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки РФ. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів.

Крім цього, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію, ракети та авіабомби. Унаслідок ударів зруйновано підприємства, коледж та об’єкти інфраструктури.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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