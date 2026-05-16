ЗСУ пішли вперед одразу на кількох напрямках та мають успіхи - деталі від ISW

Аналітики ISW повідомили про активізацію бойових дій на Харківському, Куп’янському та Костянтинівському напрямках, де українські сили мають успіхи.

ЗСУ просунулись на кількох напрямках фронту

Російські війська продовжують тиснути одразу на кількох напрямках фронту, однак не всюди їм вдається досягати поставлених цілей. Водночас ЗСУ не лише стримують атаки, а й проводять контрдії, повертаючи контроль над окремими населеними пунктами та позиціями. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни у свіжому звіті.

За оцінками ISW, російські окупаційні війська намагаються відтіснити українські сили від міжнародного кордону, щоб створити буферну зону біля Бєлгородської області та наблизитися до Харкова на відстань, з якої місто можна буде обстрілювати артилерією.

15 травня Міністерство оборони РФ заявило, що підрозділи 126-го мотострілецького полку Росії нібито взяли під контроль Чайківку, розташовану на північний схід від Харкова.

Також, один із російських військових блогерів повідомив про просування російських військ на захід від населеного пункту Рибалка у цьому ж районі.

Водночас російські сили продовжують стикатися з проблемами у використанні бронетехніки на півночі Харківської області. За словами українського військового з підрозділу операторів дронів, удари безпілотників та лісиста місцевість суттєво ускладнюють просування російської техніки в цьому напрямку.

"Нещодавно українські війська звільнили село Одрадне (на схід від Великого Бурлука). Об’єднана оперативно-тактична група та 16-й армійський корпус повідомили про звільнення Одрадного 15 травня, а опубліковані 15 травня відеозаписи з геолокацією показують, як українські війська піднімають прапор у центрі Одрадного", - йдеться у звіті.

Аналітики ISW повідомили, що 15 травня російські війська продовжували диверсійні дії та обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямку. Геолокаційне відео, оприлюднене 14 травня, зафіксувало удар українських сил по російській позиції на заході Курилівки, що на південний схід від Куп’янська. За оцінкою ISW, ця позиція виникла після проведення російської диверсійної операції.

15 травня російський військовий блогер та джерело, пов’язане із Західним угрупованням військ РФ, заявили, що підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії нібито захопили Петропавлівку на схід від Куп’янська. Водночас аналітики нагадують, що російська сторона вже неодноразово без підтверджень заявляла про просування або захоплення цього населеного пункту, зокрема тричі з початку 2026 року.

"15 травня російські війська продовжували проводити наступальні операції в напрямку Слов’янська, але не просунулися вперед, оскільки українські війська здійснили контрнаступ на південний схід від Лимана поблизу Дібрової", - додали фахівці.

Крім того, українські сили нещодавно просунулися у районі Костянтинівки, тоді як російські війська продовжують спроби проникнення до міста. Геолокаційні відео, опубліковані 13 та 14 травня, свідчать про просування українських підрозділів на північному заході Іванопілля, а також у центральній та східній частинах Костянтинівки. Інші відеоматеріали, оприлюднені 14 травня, демонструють обстріл російськими військами українських позицій на півночі Іллінівки, що на південний захід від Костянтинівки, і суперечать попереднім заявам російської сторони.

"Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 14 травня, показують, як українські війська вражають російського військовослужбовця на півдні Костянтинівки під час операції, яку ISW оцінює як ймовірну операцію з проникнення", - підсумували аналітики.

Росіяни змінюють тактику - що відомо

Як писав Главред, на Покровському напрямку російські війська не знижують загальної інтенсивності атак, хоча водночас змінюють тактику та дедалі активніше використовують дрони і розвідувальні засоби. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк.

Він зазначив, що скорочення кількості штурмів може створювати враження послаблення противника, однак насправді РФ продовжує накопичувати ресурси та пристосовувати свої методи ведення бойових дій до ситуації на фронті.

"Сказати, що на нашому напрямку наступальні темпи росіян знизилися, було б не дуже правильно, оскільки росіяни постійно змінюють тактику, постійно підтягують нові ресурси", – заявив офіцер бригади "Рубіж".

Нагадаємо, у Харківській області українські військові провели операцію зі звільнення Одрадного та прилеглих територій, під час якої було ліквідовано понад пів сотні окупантів і повернуто контроль над 22 квадратними кілометрами Дворічанщини. До штурму залучали операторів БПЛА, артилерію та штурмові групи.

Як раніше повідомляв Главред, російська армія активізувала спроби просування на Слов’янському напрямку, зокрема аналітики DeepState фіксували нові просування РФ поблизу Закітного у Донецькій області. Водночас українські військові продовжують стримувати тиск окупантів та завдавати ударів по штурмових групах противника.

Зазначимо, що у Вовчанську вже не залишилося жодної вцілілої споруди через постійні обстріли та бої. Начальник сектору патрульної поліції міста раніше показав, як виглядають повністю зруйновані квартали Вовчанська після атак РФ. У місті знищені житлові будинки, адміністративні будівлі та центральна частина.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

