LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінили

У Відні відбулося шоу журі, на якому вирішується доля 50% голосів.

Євробачення 2026 — LELEKA

LELEKA виступила на шоу журі перед гранд-фіналом Євробачення

Євробачення 2026: прогнози букмекерів на гранд-фінал

Представниця України на Євробаченні 2026 LELEKA успішно виступила на шоу журі перед гранд-фіналом конкурсу. У TikTok з'явилося відео глядачів, які були присутні в залі.

Як LELEKA виступила на шоу журі

Найбільше українців хвилював рекордний вокаліз, який не вийшов ідеально в півфіналі та на попередньому шоу журі. LELEKA не стала ризикувати і непомітно взяла повітря перед найвищою нотою — це допомогло уникнути зриву та зробити пік вокальної партії потужним і стабільним.

LELEKA — виступ для журі / скрін з відео

На відео помітно, що єврофани залишилися в захваті від виступу артистки — після закінчення вокалізу публіка вибухнула тривалими оплесками. Наразі виступ LELEKA на шоу журі перед фіналом став найкращим виконанням пісні "Ridnym" на конкурсі.

Як оцінила LELEKA преса

Незважаючи на вдалий виступ, журналісти в залі не стали більш прихильними до LELEKA. У рейтингу фан-медіа "ESCXTRA" Україна опинилася на 16 місці. Що цікаво, на перше місце за симпатіями вирвалася Австралія, яка стала "темною конячкою" другого півфіналу, тоді як колишній лідер Фінляндія опустилася на друге місце.

Євробачення 2026 — оцінка преси / escxtra.com

Прогнози букмекерів на гранд-фінал Євробачення 2026

Букмекери продовжують змінювати фаворитів за кілька годин до початку фінального шоу Євробачення 2026. Поки що в рейтингу Австралія не змогла змістити Фінляндію з п'єдесталу, але стрімко наближається до цього.

Також продовжує свій прорив Болгарія — вона вже на 6 місці. Яскравий виступ у другому півфіналі привернув велику увагу публіки і став яскравим поверненням країни на конкурс після перерви.

Євробачення 2026 — прогноз букмекерів / Eurovision World

Тим часом Україна опустилася в рейтингу букмекерів на 13 місце. LELEKA випередив виконавець з Молдови, чий запальний хіт засів у голові у багатьох єврофанів.

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Сьогодні, 16 травня, музичний світ завмре в очікуванні гранд-фіналу Євробачення-2026. Представниця України LELEKA виступить у фінальному шоу з піснею "Ridnym".

Також кульмінацією виступу співачки LELEKA з треком "Ridnym" стала надзвичайно складна висока нота, під час якої всі глядачі затамували подих. У мережу вже потрапили кадри з Джамалою, яка так сильно переживала за колегу, що в цей момент завмерла і закрила очі в очікуванні.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

