Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

Сьогодні, 16 травня, нарешті відбудеться головна музична подія року — гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2026".
Україна, виступаючи у другому півфіналі, завоювала собі місце у фіналі та представлятиме країну сьогодні ввечері.
Главред розповідає, де дивитися Євробачення.
Представниця України, виконавиця LELЕKA (справжнє ім'я – Вікторія Лелека), виступить під номером 7, який неофіційно вважають "щасливим" числом.
Усього у фіналі конкурсу виступлять 25 країн. Крім того, під час шоу виступлять багато світових та українських знаменитостей. Україну представлятимуть Верка Сердючка та Руслана Лижичко.
Ведучі конкурсу — Вікторія Сваровські, Міхаель Островський та Емілі Бусвін (зелена кімната).
Де дивитися фінал Євробачення
Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:
- на каналі "Суспільне Культура"
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"
- на YouTube-каналі "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Євробачення-2026
Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".
