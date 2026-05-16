Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

Олена Кюпелі
16 травня 2026, 09:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Сьогодні, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".
Де дивитися фінал
Де дивитися фінал Євробачення 2026 / Колаж Главред, фото eurovisionworld.com

Коротко:

  • Де дивитися фінал Євробачення 2026
  • Фінал Євробачення 2026 онлайн - де дивитися

Сьогодні, 16 травня, нарешті відбудеться головна музична подія року — гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2026".

Україна, виступаючи у другому півфіналі, завоювала собі місце у фіналі та представлятиме країну сьогодні ввечері.

відео дня

Главред розповідає, де дивитися Євробачення.

Представниця України, виконавиця LELЕKA (справжнє ім'я – Вікторія Лелека), виступить під номером 7, який неофіційно вважають "щасливим" числом.

LELEKA чудово виступила у другому півфіналі
LELEKA шикарно виступила у другому півфіналі Євробачення 2026 / Скріншот

Усього у фіналі конкурсу виступлять 25 країн. Крім того, під час шоу виступлять багато світових та українських знаменитостей. Україну представлятимуть Верка Сердючка та Руслана Лижичко.

Ведучі конкурсу — Вікторія Сваровські, Міхаель Островський та Емілі Бусвін (зелена кімната).

Порядок виступів учасників у фіналі
Порядок виступів учасників у фіналі / Скріншот

Де дивитися фінал Євробачення

Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

Євробачення 2026 — останні новини

Раніше Главред повідомляв, що колишня дружина Микити Добриніна та блогерка Даша Квіткова, яка цього року дивиться другий півфінал Євробачення прямо із залу конкурсу, показала, як у залі реагували на виступ України.

Раніше також Світлана Тарабарова провела аналогію з виступом Софії Нерсесян на дитячому Євробаченні.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Євробачення-2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

09:54Україна
РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:51Україна
Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

08:52Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

"Дуже хотіла жити": за життя дружини Усика три місяці боролися лікарі

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Ольга Мартиновська не буде суддею "МайстерШеф": що сталося

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Китайський гороскоп на завтра, 16 травня: Драконам — образи, Козлам — терпимість

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

Останні новини

11:06

LELEKA розкішно виступила перед журі Євробачення 2026 — як її оцінили

10:56

Чому 17 травня на столі має бути картопля: яке церковне свято

10:48

Як виростити моркву завдовжки 25 см: три головні секрети чудового врожаюВідео

10:42

Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

09:54

Росія змінила тактику атак дронами "Шахед" по Україні – BI

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій ХарківськийВовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський
09:51

РФ готує новий сценарій ударів по Києву: загроза від ракетних атак зросте - ISW

09:30

Чому перець скидає квіти: помилки, через які можна залишитися без врожаюВідео

09:07

Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

08:52

Військові РФ завдали удару по Одеській області: є поранені

Реклама
08:51

Дрони вдарили по найбільшому хімзаводу в РФ: спалахнула масштабна пожежа

08:09

Віталій Портников: Трамп сказав Кремлю важливе "ні" щодо ДонбасуПогляд

07:35

Росіяни атакували Харків: дрон вдарив по центру міста, є постраждалі

06:00

Початок "білої смуги": удача сама постукає у двері трьох знаків зодіаку

05:28

Як полегшити кольки у дитини: експерт назвав найефективніші методи

05:00

Град, грози та шквали: на Україну насувається потужний шторм

04:41

Чому в СРСР у кожному домі зберігали сушену кропиву: пояснення здивує

04:12

Як зберігати хліб, щоб був свіжим до 2 тижнів: так робили ще наші бабусі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти три відмінності на зображенні воротаря з м'ячем за 35 с

03:40

Астероїд "вбивця міст" стрімко наближається до Землі: чи існує загроза катастрофи

03:11

Що найчастіше сниться людям: статистика пошукових запитів Google

Реклама
02:34

Чотири знаки зодіаку отримають подарунок від Всесвіту - кого чекають великі зміни

01:45

Не чіпатиме крупи, не підлітатиме до шафи: як назавжди позбутися моліВідео

01:01

Росіяни придумали, як захистити "Шахеди" від перехоплювачів — Флеш

00:34

Фінансовий тиждень чекає на три знаки зодіаку: кому пощастить уже з 18 травня

15 травня, п'ятниця
23:59

У Києві можуть змінити схему руху метро: названо терміни та напрямок

23:13

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

23:07

У США розкрили несподіваний сценарій завершення війни в Україні

22:44

"Там море нерозірваних мін": РФ повністю зруйнувала місто на Харківщині

22:44

Лайфхак радянських часів: навіщо закопувати звичайний цвях у вазон

22:06

Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

21:52

Бачать майбутнє та емоції: чотири місяці народження з найсильнішим чуттям

21:33

Його просили кинути зброю: поліція опублікувала відео зі стріляниною на ХмельниччиніВідео

21:28

Допомога на дітей виплачуватиметься за новою схемою: важливі зміни

21:11

Чим можна замінити пелети в печі: що дійсно працює, а що — небезпечноВідео

20:56

Чому морква тріскаєть та росте кривою: помилки у поливі та підживленні

20:50

Кого найчастіше кусають комарі: вчені назвали ідеальних жертв

20:26

Розкішна зелена огорожа без клопоту: який кущ росте швидше за тую і виглядає яскравіше

20:10

Резерви йдуть у бій: РФ кидає нові сили на штурм, фронт "кипить"Відео

19:30

Під загрозою Київська та Чернігівська області: Зеленський виступив із терміновим зверненням

19:25

Україна зможе повернути окуповані території: Жданов розкрив сценарій

Реклама
19:24

У мережу потрапило відео, на якому Джамала реагує на рекордну ноту LELEKAВідео

19:10

Шкідники зникнуть з городу без хімікатів: які рослини варто посадити поруч навесні

19:10

"Дзеркальних ударів немає": Копитько про атаки РФ на цивільні об’єктиПогляд

18:50

"Неповага до ЗСУ": військовий поскаржився на дії ПриватБанку

18:32

Урожай смородини та порічки подвоїться: що потрібно зробити в травні

18:23

Путін втрачає контроль: розкриті подробиці серйозного розколу у владі в РФВідео

18:13

Китайці посадили Трампа на глибше крісло: кумедні кадри із зустрічі з СіВідео

18:06

"Уклав контракт": на фронті в Україні загинув зірка російських серіалів

18:02

Аліна Гросу показала сина у День сім'ї

18:01

Секрет соковитого і м'якого шашлику розкрито: як його правильно смажити на вугіллі

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти