Євробачення 2026: де дивитися гранд-фінал

Сьогодні, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

https://glavred.net/starnews/evrovidenie-2026-gde-smotret-i-onlayn-translyaciya-10765199.html Посилання скопійоване

Де дивитися фінал Євробачення 2026 / Колаж Главред, фото eurovisionworld.com

Коротко:

Де дивитися фінал Євробачення 2026

Фінал Євробачення 2026 онлайн - де дивитися

Сьогодні, 16 травня, нарешті відбудеться головна музична подія року — гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2026".

Україна, виступаючи у другому півфіналі, завоювала собі місце у фіналі та представлятиме країну сьогодні ввечері.

відео дня

Главред розповідає, де дивитися Євробачення.

Представниця України, виконавиця LELЕKA (справжнє ім'я – Вікторія Лелека), виступить під номером 7, який неофіційно вважають "щасливим" числом.

LELEKA шикарно виступила у другому півфіналі Євробачення 2026 / Скріншот

Усього у фіналі конкурсу виступлять 25 країн. Крім того, під час шоу виступлять багато світових та українських знаменитостей. Україну представлятимуть Верка Сердючка та Руслана Лижичко.

Ведучі конкурсу — Вікторія Сваровські, Міхаель Островський та Емілі Бусвін (зелена кімната).

Порядок виступів учасників у фіналі / Скріншот

Де дивитися фінал Євробачення

Пряма трансляція головної музичної події року розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію можна буде подивитися як на телебаченні, так і онлайн:

Євробачення 2026 — останні новини

Раніше Главред повідомляв, що колишня дружина Микити Добриніна та блогерка Даша Квіткова, яка цього року дивиться другий півфінал Євробачення прямо із залу конкурсу, показала, як у залі реагували на виступ України.

Раніше також Світлана Тарабарова провела аналогію з виступом Софії Нерсесян на дитячому Євробаченні.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред