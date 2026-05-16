Різке зростання чи падіння: чого чекати від курсу долара та євро з понеділка

Курс валют залежить від ситуації на світовому ринку та динаміки пари євро/долар.

Прогноз курсу валют на наступний тиждень

Головне із заяви банкіра:

Валютний ринок наприкінці травня буде стабільним

Попит на валюту перевищить пропозицію на 10-15%

НБУ компенсуватиме дисбаланс попиту

Наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, наступного тижня попит на валюту залишатиметься вищим за пропозицію приблизно на 10-15%, однак цей дисбаланс не становитиме загрози для курсової стабільності, оскільки його компенсуватиме Національний банк.

Він додав, що одним із головних джерел попиту на валюту залишаються імпортери пального.

"Через високі ціни на нафту та ризики загострення ситуації навколо Ормузької протоки компанії намагаються заздалегідь убезпечити себе від можливого подорожчання дизеля та бензину. Крім того, на валютний ринок впливатимуть внутрішня інфляція, геополітичні ризики, міжнародна фінансова допомога Україні, а також ситуація на фронті та економічні наслідки російської агресії", - зауважив банкір.

Ормузька протока

Лєсовий також підкреслив, що банки та обмінні пункти враховуватимуть власний операційний прибуток, однак різниця між курсами купівлі та продажу валюти, найімовірніше, залишатиметься помірною.

"Це важливий маркер для населення: за базового сценарію не варто очікувати ані панічного зростання готівкового курсу, ані різкого його зниження", - каже він.

За його прогнозом, курс долара найближчим часом перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн, а курс євро – 50,5-52,5 грн залежно від ситуації на світовому ринку та динаміки пари євро/долар.

Курс долара

Коли курс долара може вирости

Економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук говорив, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

На його думку, протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися "перекладання" капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 18 травня, Національний банк України зміцнив гривню до євро та злотого. Водночас долар продовжив зростання.

Тарас Лєсовий раніше заявляв, що в Україні не очікується особливих зрушень у бік зростання курсу долара і євро, також немає вагомих передумов для помітного зниження вартості валюти.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов вважає, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

