Зеленський пригрозив РФ відповіддю за удар та зробив важливу заяву про Patriot

Президент заявив, що Україна готова купувати озброєння, і наголосив на потребі політичних рішень США.

https://glavred.net/war/zelenskiy-prigrozil-rf-otvetom-za-udar-i-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-patriot-10790054.html Посилання скопійоване

На Росію чекає відповідь за масований удар / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

Збиття крилатих ракет під час удару - близько 90%

З балістикою ситуація значно гірша

Києву потрібні ракети для систем Patriot

Країна-агресор Росія 20 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками та балістикою. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на такі атаки далекобійними засобами. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що Київ продовжить розвивати свою далекобійну зброю.

відео дня

"Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, - відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу", - зауважив Зеленський.

Скільки ракет вдалося збити ППО

Президент додав, що результативність української оборони кардинально відрізнялася для різних категорій повітряних цілей. Найгірші цифри - саме там, де в противника найкоротший підлітний час.

"На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі - близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша", - підкреслив він.

Україні потрібні ракети до Patriot

Глава держави наголосив, що посилення захисту столиці впирається у зенітні боєприпаси, які Україна не виробляє самостійно і може отримати лише ззовні.

"Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери", - сказав Зеленський.

Окремо президент розставив акценти щодо фінансової сторони питання, наголосивши, що йдеться про комерційні контракти, а не про гуманітарну допомогу.

"Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю", - додав він.

За його словами, Київ продовжує доносити партнерам інформацію про потреби у засобах протиповітряної оборони та про можливості їх забезпечити. Ключовим чинником є позиція американської сторони.

"Важливо, щоб були рішення - відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах", - підсумував Зеленський.

Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що навіть якщо США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, це не розв'яже проблему браку засобів протиповітряної оборони найближчим часом.

За його словами, запуск такого виробництва, навіть за наявності дозволу, - питання не одного місяця, а кількох років.

"Отримання ліцензії - це не вирішення проблеми. Нам потрібно якось пережити цю зиму, адже в цей період нам не буде чим збивати російські ракети", - наголосив він.

Patriot / Інфографіка: Главред

Ракети для Patriot - що відомо

Як повідомляв Главред, Греція не готова передавати Україні свої радянські комплекси С-300 та понад сотню перехоплювачів до них - і це закриває для Києва один із найшвидших способів компенсувати дефіцит ракет для Patriot.

Видання Financial Times писало, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot настільки скоротилися, що під час окремих масованих атак російські балістичні ракети залишалися без протидії.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Читайте також:

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред