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Зеленський пригрозив РФ відповіддю за удар та зробив важливу заяву про Patriot

Марія Николишин
20 серпня 2026, 21:36
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Президент заявив, що Україна готова купувати озброєння, і наголосив на потребі політичних рішень США.
Зеленський пригрозив РФ відповіддю за удар та зробив важливу заяву про Patriot
На Росію чекає відповідь за масований удар / колаж: Главред, фото: Офіс президента, uk.wikipedia.org, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Збиття крилатих ракет під час удару - близько 90%
  • З балістикою ситуація значно гірша
  • Києву потрібні ракети для систем Patriot

Країна-агресор Росія 20 серпня масовано атакувала Україну безпілотниками та балістикою. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на такі атаки далекобійними засобами. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що Київ продовжить розвивати свою далекобійну зброю.

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"Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, - відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу", - зауважив Зеленський.

Скільки ракет вдалося збити ППО

Президент додав, що результативність української оборони кардинально відрізнялася для різних категорій повітряних цілей. Найгірші цифри - саме там, де в противника найкоротший підлітний час.

"На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі - близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша", - підкреслив він.

Україні потрібні ракети до Patriot

Глава держави наголосив, що посилення захисту столиці впирається у зенітні боєприпаси, які Україна не виробляє самостійно і може отримати лише ззовні.

"Потрібні ракети для Patriot, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери", - сказав Зеленський.

Окремо президент розставив акценти щодо фінансової сторони питання, наголосивши, що йдеться про комерційні контракти, а не про гуманітарну допомогу.

"Ми говоримо не про подарунки. Це про готовність України купувати зброю", - додав він.

За його словами, Київ продовжує доносити партнерам інформацію про потреби у засобах протиповітряної оборони та про можливості їх забезпечити. Ключовим чинником є позиція американської сторони.

"Важливо, щоб були рішення - відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах", - підсумував Зеленський.

Зеленський пригрозив РФ відповіддю за удар та зробив важливу заяву про Patriot

Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що навіть якщо США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, це не розв'яже проблему браку засобів протиповітряної оборони найближчим часом.

За його словами, запуск такого виробництва, навіть за наявності дозволу, - питання не одного місяця, а кількох років.

"Отримання ліцензії - це не вирішення проблеми. Нам потрібно якось пережити цю зиму, адже в цей період нам не буде чим збивати російські ракети", - наголосив він.

Зеленський пригрозив РФ відповіддю за удар та зробив важливу заяву про Patriot
Patriot / Інфографіка: Главред

Ракети для Patriot - що відомо

Як повідомляв Главред, Греція не готова передавати Україні свої радянські комплекси С-300 та понад сотню перехоплювачів до них - і це закриває для Києва один із найшвидших способів компенсувати дефіцит ракет для Patriot.

Видання Financial Times писало, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot настільки скоротилися, що під час окремих масованих атак російські балістичні ракети залишалися без протидії.

Президент Володимир Зеленський говорив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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