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"Питання Путіна" стає ключовим: у ЦПД оцінили три сценарії розвитку війни

Марія Николишин
1 липня 2026, 22:06
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Коваленко каже, що іншого шляху, окрім силового примушування Росії до миру, не існує.
'Питання Путіна' стає ключовим: у ЦПД оцінили три сценарії розвитку війни
Що може змусити РФ до миру / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

  • Путін вагається між закінченням війни, мобілізацією і вторгненням в НАТО
  • Усередині РФ частина еліт підтримує переговори
  • Мир можливий лише через силу

Російський диктатор Володимир Путін наразі вагається між закінченням війни, оголошенням нової мобілізації або спробою втягнути НАТО у пряме протистояння через повітряні удари. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, усередині самої Росії частина еліт виступає за припинення вогню та початок переговорного процесу.

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Однак, він додав, що наразі вони мають значно менше впливу, ніж прибічники продовження бойових дій та затягування часу.

"Російським елітам, не виключено, доведеться вирішувати питання Путіна, щоб завершити це військове божевілля, яке поки не хоче припинити проголошений російський лідер", - наголосив Коваленко.

На його думку, іншого шляху, окрім силового примушування Росії до миру, не існує.

"Дипломатія без сили, з логічними аргументами та відсилками до міжнародного права, застосовувалася з 2014 року. І жодна сторона, яка вела діалог з Путіним з позиції логіки, не була успішною, оскільки в такій дипломатії зіштовхувалися дві паралельні реальності", - зауважив він.

Керівник ЦПД переконаний, що тільки дипломатія із застосуванням сили "наближає російську реальність до реальності справжньої".

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Україна має позитивні зрушення у війні

Полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що якщо розглядати війну як комплекс заходів, то можна сказати, що позитивних новин більше, ніж негативних.

Зокрема, за його словами, в України є позитивні зрушення.

"Перш за все, ми ефективно здійснюємо вогневе ураження об’єктів економіки супротивника. А війна - це не тільки фронт, а й економіка. Чия економіка витримає більше труднощів і зможе забезпечувати фронт, та країна й переможе. В економічному та політичному сенсах триває війна на виснаження, хто кого, і в ній у нас намічається позитивна тенденція", - наголосив він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики проєкту DeepState заявили, що у червні темпи просування російських військ залишилися обмеженими, однак ситуація на фронті поступово змінюється.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що найближчим часом на окупантів чекають великі проблеми, які ускладнять їхнє подальше перебування на території Криму.

Радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" вважає, що країна-агресорка Росія має ресурси для продовження війни у нинішньому форматі протягом тривалого часу, а швидкість завершення бойових дій залежатиме не лише від ситуації на фронті. Зокрема, ключовим фактором може стати зміна настроїв усередині російського суспільства.

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Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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