Судна не заходять до українських портів: міністр сказав, чи загрожує країні морська блокада

Уряд уже працює над пошуком рішення, оскільки безперебійна робота морського коридору має стратегічне значення для економіки.

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Судна перестали заходити в українські порти / колаж: Главред, ілюстративне фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Ще 21 липня в українські порти щодня заходили чотири-п'ять суден

На сьогодні заходження суден призупинено

Захід суден в українські морські порти тимчасово зупинився, проте говорити про повноцінну блокаду морського експорту поки що передчасно. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, передає Latifundist.

За його словами, ще 21 липня в українські порти щодня заходили чотири-п’ять суден. Хоча цей показник не можна назвати високим, рух тривав. Зараз же заходження суден повністю припинилося, однак таке рішення ухвалили самі судновласники, а не українська влада.

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"Ще 21 липня до портів заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. На сьогодні заходження суден призупинено. Це рішення судновласників - держава зі свого боку нічого не обмежувала", - зазначив Висоцький.

Міністр підкреслив, що уряд уже працює над пошуком рішення, оскільки безперебійна робота морського коридору має стратегічне значення для економіки та національної безпеки України.

За словами Висоцького, ситуація залишається вкрай динамічною і може змінюватися буквально щодня. Поки що неможливо спрогнозувати, коли судноплавство відновиться у звичному режимі.

Водночас міністр закликав не робити передчасних висновків. Він пояснив, що нинішня пауза триває лише чотири дні, тому поки що не має критичного впливу на обсяги експортних поставок. За його словами, підстав для паніки наразі немає.

"Зараз минуло чотири дні. Це вже позначається на настроях і цінах, але щодо обсягів експорту поки що нічого критичного не сталося. Один день або навіть тиждень без відвантажень на річні обсяги не вплинуть. Реальний вплив буде, якщо така ситуація триватиме кілька місяців", - констатує Висоцький.

Водночас один із найбільших світових операторів морських контейнерних перевезень – судноплавна група Maersk – повідомила, що призупинила обслуговування через український порт Чорноморськ. Ця заява була зроблена після того, як Росія посилила атаки на морські експортні маршрути Києва, передає Reuters.

Maersk стала другою великою компанією, яка цього місяця припинила діяльність у Чорноморську після того, як минулого тижня великий український експортер зерна Kernel Holding призупинив роботу в головному порту міста через серію російських атак.

Усі імпортні відправлення з порту Чорноморськ планується перенаправити до порту Констанца в Румунії, повідомили в Maersk.

Чому Росія атакує Одеську область - пояснення експерта

Прес-секретар Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу розповів, що російські війська продовжують атакувати Одеську область, намагаючись вразити важливі об’єкти регіону. Для нанесення ударів по них РФ застосовує різні види озброєння.

Братчук зазначив, що інтенсивність російських атак на Одеську область не зменшується. Одними з основних цілей залишаються об’єкти портової інфраструктури, що мають важливе значення для логістики та економіки регіону.

"Сьогодні ракети летять дуже часто, практично щодня. Напередодні під обстріл потрапила наша портова та припортова інфраструктура, там загинула одна людина. До цього було завдано удару по промисловому об’єкту", - згадав він.

За словами представника УДА, крім ракетних атак, ворог активно застосовує реактивні "Шахеди". Їхня кількість не зменшується, а в окремих випадках частка таких безпілотників навіть зростає.

Обстріли українських портів - головне

Експорт українського зерна через Чорне море опинився під загрозою через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі та торговим суднам. Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що Москва активізувала атаки після серії ударів українських безпілотників по російських суднах.

11 липня російські війська знову завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільному судноплавству. У результаті атаки загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. У результаті російської атаки пошкодження отримало цивільне торгове судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. На борту корабля виникла пожежа, проте її вдалося оперативно ліквідувати.

10 липня окупанти також атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті російського удару загинула одна людина.

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Про особу: Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов’язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року. З 16 липня 2026 року - міністр аграрної політики та продовольства України.

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