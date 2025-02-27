Україна може перемогти у війні і без США: історик зробив заяву

Європа здатна замінити США в питаннях військової та фінансової допомоги Україні, вважає Олександр Палій.

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Європі потрібно посилювати свій військово-промисловий комплекс - Палій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 21-ша ОМБр

Головне з інтерв'ю Палія:

Україна може здобути перемогу у війні без допомоги США

Європа здатна замінити для України США

Європа могла б замінити для України військову і фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Перемоги у війні можна досягти і без участі американців. Утім, для реалізації таких можливостей європейцям необхідно переглянути свої підходи. Про це заявив політичний аналітик та історик Олександр Палій.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в України в союзниках - сильні країни, які мають серйозний потенціал.

"Я думаю, що так (Європа здатна замінити військову допомогу від США і допомогти Україні перемогти, - ред.). Важко говорити, тому що військові технологій розвиваються дуже швидко. Ще два роки тому для України життєво важливими були снаряди, а зараз такими є дрони, які виробляє сама наша країна. Снаряди ж у таких кількостях ніхто не виробляв, окрім Північної Кореї. Наголошую, наші друзі зараз – це сильні країни, історично потужні, з хорошою воєнною історією. До речі, з хорошою історією розгромів Росії. Так, наприклад, англійці з французами можуть згадати ту ж Кримську війну. Взагалі, краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. От у нас зараз є хороший шанс знайти розумних і сильних друзів надовго", - зазначив Палій.

Дивіться відео, в якому Палій розповів, як Україні замінити допомогу від США:

"Європейські країни зовсім не слабкі"

За його словами, для реалізації необхідних Україні сценаріїв треба, щоб Європа розвивала свій військово-промисловий комплекс.

"Європа просто повинна серйозно ставитися до свого військо-промислового комплексу, тобто розвивати його. Ну, і виділяти час від часу гроші на роботу ВПК для України. До того ж я перерахував (раніше під час інтерв'ю, - ред.) найбільші ВПК Європи, але ж, окрім них, є дуже цікаві швецький та фінський ВПК. Тобто все це не країни-слабачки. Європейські країни, навіть середнього рівня, зовсім не слабкі. Коли Росія показує, що вона штурмує і захоплює якесь українське село кілька років, для європейців це знак того, що просто потрібно прикластися до Росії в потрібний момент і в потрібному місці, і все", - пояснив аналітик.

Також він додав, що європейці могли б діяти в питаннях розвитку свого ВПК і створення оборонного блоку Європи набагато швидше.

"А розвиток ВПК справді потребуватиме кількох років. Після десятиліття недофінансування все це відродити не так просто. Втім, цей процес уже пішов. Німці вже за уряду Шольца серйозно підійшли до цього питання, і в них до кінця року будуть конкретні результати по нарощуванню виробництва німецького ВПК. Тобто навіть соціал-демократичний уряд усе це робив", - підкреслив Олександр Палій.

Військова допомога Україні від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Wall Street Journal раніше написали про те, що Україна без подальшої військової допомоги від Штатів здатна воювати до літа. Припинення американської підтримки - найгірший сценарій.

Питання військової допомоги Україні з боку США після досягнення мирної угоди обговорюється, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Проте додав, що цей аспект - зона відповідальності Європи.

У Трампа можуть скасувати нові пакети військової допомоги для України, припустили в Defense Express. На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Сергія Згурця, навряд чи варто очікувати додаткових рішень щодо постачання зброї від адміністрації США.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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