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У Трампа можуть відмінити нові пакети військової допомоги для України - Defense Express

Юлія Закрепа
26 лютого 2025, 11:30оновлено 26 лютого, 12:05
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Економічна вартість допомоги США Україні, була перебільшена у два рази, вважають аналітики.
У Трампа можуть відмінити нові пакети військової допомоги для України - Defense Express
Трамп може скасувати допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Ключові тези Згурця:

  • Києву не слід очікувати на оголошення нових пакетів допомоги
  • Чому європейці мають інвестувати кошти в реальні оборонні програми

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Україні не слід очікувати на оголошення нових пакетів військової допомоги від адміністрації Трампа.

"Аналітики визначили, що економічна вартість допомоги США Україні, була перебільшена у два рази. Ці показники важливі й неважливі одночасно. Важливі, коли американська сторона й Трамп безпосередньо перебільшує допомогу Україні. Це якраз наражається на критику європейських партнерів, які пояснюють, що, до прикладу, за минулий рік показники військової допомоги від США були на кілька мільярдів вищі за європейські", - пояснив Згурець в ефірі Еспресо.

відео дня

Аналітик розповів, що деякі види озброєння, яке США надавали Україні дійсно були переоцінені у вартості.

У Трампа можуть відмінити нові пакети військової допомоги для України - Defense Express
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

"Втім, коли ми говоримо про американську зброю, то там є певні нюанси. До прикладу, ракети до систем Patriot. Кожна така ракета в сучасному вигляді коштує понад $4 млн. Коли ж ми говоримо про техніку, яка передавалась із запасів Міноборони США, то вона йшла за цінами, які були встановлені для списаної техніки. Хоча часом вона рахувалась із більшими показниками для американського бюджету. Потім були певні перерахунки, які створили запас фінансів для допомоги Україні й становлять понад $4 млрд. Як бачимо, Трамп на це не дуже зважає. Однак всі ці фінансові показники важливі для перемовин", - пояснив він.

Згурець наголосив, що Києву не слід очікувати на оголошення нових пакетів допомоги від адміністрації Трампа. Втім, як він зауважив, програми ухвалені ще адміністрацією Джо Байдена мають працювати далі.

"Зараз вибудовується дещо нова реальність. Європейці мають інвестувати свої кошти в реальні оборонні програми. Україна ж має знайти є Європою ефективні формати взаємодії й зрозуміти, що саме має залишитись від допомоги США. Я гадаю, що залишаться довгострокові контракти, програми ухвалені адміністрацією Байдена. Нових пакетів допомоги від адміністрації Трамп не слід очікувати. Втім, навряд чи будуть призупинені ті програми, які ухвалені ще за часів Байдена", - додав він.

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що США підтримали відправку європейських військ в Україну. Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні. Відомо, що Трамп схвалює введення європейських військ в Україну.

У ЗМІ розкрили деталі про те, що Україна та США погодили угоду про корисні копалини. Київ досяг домовленостей із Вашингтоном щодо угоди про видобуток корисних копалин, яка, за очікуваннями українських чиновників, сприятиме зміцненню відносин з адміністрацією Трампа.

Олексій Гетьман розкрив, про що мовчать переговорні групи та до чого тут таємні домовленості із США. Україні пропонують "новий Будапештський меморандум", тобто без гарантій - майора запасу НГУ розповів важливі деталі.

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