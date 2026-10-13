Як закінчиться війна в Україні: Сирський назвав реальний сценарій

Колишній головнокомандувач пояснив, за яких умов Україна наблизиться до миру.

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Сирський сказав від чого залежить хід мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 34 ОБрМП

Що сказав Сирський:

Війна в Україні закінчиться переговорами

Успіх переговорів з РФ залежить від ситуації на фронті

Прорив у мирному врегулюванні залежить від кількох факторів

Війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій. Роль армії в результатах цих переговорів визначальна.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що переговори можуть проходити зовсім по-різному залежно від ситуації на фронті.

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Їх можна вести як і на тлі відступу та погіршення становища, так і коли противник не має суттєвої переваги та зазнає великих втрат.

"Всі переговори, звичайно, залежать від успіху ведення бойових дій", - наголосив він.

Сирський зазначив, що прогрес у досягненні миру залежить від багатьох чинників, тому конкретного терміну, коли можуть відбутися зрушення у цьому напрямку не назвав.

"Це залежить від багатьох чинників. І, звичайно, стійкості не тільки нашого народу, а і підтримки з боку наших партнерів і союзників", - додав колишній головком.

Коли завершиться війна в Україні

Главред писав, що за оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

Експерт виділив три можливі сценарії розвитку подій: продовження бойових дій з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки, збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу або посилення підтримки Росії з боку Китаю.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що справжній прорив у мирному процесі можливий лише після особистої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, бо переговори нижчого рівня такої динаміки не дадуть.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що завершення війни залежить від реального тиску на Росію та готовності Москви припинити атаки на українську інфраструктуру.

Напередодні стало відомо, що Путін використав телефонну розмову з Дональдом Трампом, щоб перекласти на Україну відповідальність за відсутність руху в мирному врегулюванні.

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Про джерело: ВВС BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі. BBC має українську службу, яка надає новини та інформацію українською мовою.

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