У Києві не встигли оголосити тривогу під час атаки балістики: Ігнат назвав причину

Вибухи через ворожу атаку прогриміли раніше, ніж загрозу виявили українські спеціалісти.

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Про запуск російської балістики Україну іноді вчасно не повідомляють / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, wikipedia.org

Що повідомив Ігнат:

Іноді через затримку передачі даних вибухи в Україні лунають швидше за тривогу

Затримки можуть відбуватися з технічних причин

Україна з партнерами має усувати проблеми, через які тривогу оголошують невчасно

Ввечері 12 жовтня країна-агресор Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Але тривогу у столиці оголосили вже після вибухів. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону пояснив, чому так сталося.

Він зазначив, що подібна ситуація, на жаль, сталася не вперше. Такі ситуації трапляються не лише на Київщині, але й у прифронтових регіонах. Однією з причин може бути затримка в передаванні інформації про ракетні пуски.

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"Бувають моменти, коли інформація ця не доходить. І це не перший такий випадок. Є певні і технічні моменти", - наголосив він.

Ігнат зазначив, що Україна отримує від міжнародних партнерів розвідувальні дані про підготовку та здійснення ракетних атак. Зокрема, йдеться про інформацію щодо активності стратегічної авіації Росії, пересування та активності кораблів у Чорному й Каспійському морях, пусків балістичних ракет із північних регіонів Росії та тимчасово окупованого Криму.

Речник ПС зауважив, що фахівці після подібних інцидентів повинні з'ясувати причини затримки та спільно з партнерами усунути проблеми.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Скільки днів РФ здатна підтримувати масовані атаки

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", ризик для українців становлять комбіновані удари, під час яких російські війська застосовують балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Шахед" і "Герань".

Водночас, за оцінкою командира, наявних ресурсів у противника недостатньо, щоб проводити такі атаки щодня протягом тривалого часу. Росіяни можуть влаштувати терор у великому місті лише на добу-дві.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У Дніпровському районі зафіксавано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.

Раніше, 10 жовтня, у Києві пролунали вибухи. В Оболонському районі столиці було зафіковано влучання в будівлю ресторану. Постраждали люди, виникла пожежа.

Напередодні, 9 жовтня, удар РФ по Бучанському району Київської області припав на складські приміщення. Одного з трьох постраждалих госпіталізували, ще двом медики надали допомогу безпосередньо на місці.

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Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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