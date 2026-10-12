США можуть "відрізати" Київ від даних із запуску ракет: що кажуть у Зеленського

Сергій Бескрестнов проаналізував сценарій припинення передачі попереджень про запуски балістичних ракет.

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США можуть припинити обмін розвідданими з Україною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяв Бескрестнова:

США надають Україні різноманітну розвідувальну інформацію

Однією зі складових цієї інформації є повідомлення про запуски

Радник президента, військовий зв'язківець та експерт у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій "Флеш") оцінив інформацію про ризики призупинення надання американських розвідданих Україні.

Він заявив, що не вірить у сценарій припинення передачі попереджень про запуски балістичних ракет з боку США.

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При цьому фахівець також закликав не робити поспішних висновків щодо вибухів у столиці без сигналу тривоги.

"США надають нам найрізноманітнішу розвідувальну інформацію. І, як зараз пишуть у ЗМІ, існує ризик, що передача інформації буде припинена. Однією зі складових цієї інформації є повідомлення про запуски (підготовку до запуску) балістичних ракет. Ця інформація потрібна насамперед цивільному населенню, щоб у людей був час сховатися. Можете називати мене оптимістом, але я не вірю (не хочу вірити), що США залишать нас без цієї інформації. Адже йдеться про виживання мирних людей", - написав він.

Які удари по території РФ завдають найбільшої шкоди Кремлю

На думку економіста Віталія Шапрана, атаки на нафтову інфраструктуру Росії негативно позначаються на доходах країни. Через пошкодження відповідних об’єктів російська нафта продається зі значними знижками, що призводить до скорочення надходжень до державного бюджету.

Одним із факторів, що погіршують ситуацію, експерт називає обмежені можливості для зберігання видобутої сировини. Якщо експорт російської нафти припиниться хоча б на два тижні, країні може не вистачити вільних резервуарів для розміщення надлишків. У такому разі нафтовим компаніям доведеться зупиняти видобуток і консервувати свердловини, оскільки продовжувати роботу в колишньому режимі буде складно.

Раніше повідомлялося, що США пригрозили припинити обмін розвідданими з Україною через удари по НПЗ РФ. Американська сторона попередила Україну про можливе припинення обміну розвідувальною інформацією.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Трамп поставив перед ним ультиматум: прийняти запропоновані американською стороною умови мирного врегулювання, які, за оцінкою Києва, були вигідні Москві, або зіткнутися з ризиком втрати підтримки США.

Як писав Главред, Трамп відкинув звинувачення Зеленського у слабкості Заходу та назвав домовленість із Кремлем "великою угодою". Американський президент публічно подякував Путіну.

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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