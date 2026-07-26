Іран висунув жорстке звинувачення на адресу Зеленського та пригрозив "відповіддю"

В Ірані звинуватили Україну в "грубому порушенні" Статуту ООН.

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Іран погрожує Україні через напад на своє судно / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Арагчі звинуватив Зеленського в нібито нападі на іранське торгове судно

Такі дії "не можуть залишитися без відповіді", погрожує Тегеран

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського у нібито нападі на іранське торгове судно, в результаті якого загинув моряк.

Представник іранського режиму також заявив, що такі дії "не можуть залишитися без відповіді", повідомляє IRNA.

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"Зеленський здійснив напад на іранське торгове судно, внаслідок чого загинув моряк. Це є грубим порушенням Статуту ООН, вчиненим за вказівкою Ізраїлю з метою втягнути Європу у свою війну", – написав він.

За його словами, під час телефонних розмов із верховним представником Європейського Союзу Каєю Каллас, а також главою МЗС РФ Сергієм Лавровим було заявлено, що дії української сторони нібито не можуть залишитися без реакції.

Трамп зацікавлений у швидкому завершенні війни з Іраном

На думку політолога Сергія Тарана, терміни військової кампанії США проти Ірану значною мірою визначатимуться політичними інтересами Дональда Трампа. Експерт вважає, що американський лідер може завершити конфлікт у той момент, коли це принесе йому найбільші політичні дивіденди.

За оцінкою Тарана, одним із важливих чинників є запланована на квітень зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Політолог припускає, що президент США може прагнути завершити військові дії до цих переговорів, щоб підійти до них із сильнішими позиціями.

Крім того, експерт звертає увагу на обмеження, передбачені американським законодавством. За його словами, президент США має право використовувати збройні сили без схвалення Конгресу лише протягом обмеженого часу.

"У США президент може задіяти армію для військових операцій без згоди Конгресу протягом 60 днів. Далі - потрібна згода Конгресу. Яку Трампу буде важко отримати. Хоча б тому, що підтримка іранської місії Трампа в американському суспільстві досить низька. А в країні, між іншим, тривають проміжні вибори до Конгресу", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України в ніч на 25 липня завдала ударів далекобійними дронами по цілях на території РФ. У результаті атаки відомо про ураження трьох суден, два з яких безпосередньо пов’язані з постачанням зброї з Ірану.

Нагадаємо, раніше Іран звинуватив Україну в обстрілі свого судна і пригрозив відповіддю. МЗС Ірану засудило напад на судно в Каспійському морі та заявило про право на "відповідні дії".

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Про джерело: IRNA IRNA (Islamic Republic News Agency - Інформаційне агентство Ісламської Республіки) - це офіційне державне інформаційне агентство Ірану, засноване у 1934 році (спочатку під назвою "Pars"). Воно повністю контролюється та фінансується урядом країни через Міністерство культури та ісламської орієнтації. Агентство публікує матеріали багатьма мовами світу та є головним рупором офіційної позиції й пропаганди іранського режиму як усередині країни, так і на міжнародній арені.

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