Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні "Цирконом": у ВМС вказали на важливий нюанс

Руслан Іваненко
20 січня 2026, 19:35
261
Експерт пояснив, чому РФ не використовує "Циркон" з кораблів у Чорному морі, попри наявність пускових установок.
Циркон
Російські війська застосовали ракету "Циркон" / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • РФ застосувала ракету "Циркон" під час атаки по Україні 20 січня
  • Ракета надзвукова та протикорабельна, але використана по землі
  • Подібні інциденти фіксувалися на Миколаївщині та Херсонщині раніше

Під час масованої атаки по Україні у вівторок, 20 січня, російські війська застосували протикорабельну ракету "Циркон". Водночас у фахівців виникають сумніви щодо ефективності її використання по наземних цілях, зокрема з надводних носіїв.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

відео дня

Сумнів у технічній готовності ракети

За його словами, частина аналітиків вважає цю ракету технічно недоопрацьованою, попри те, що вона не є новою розробкою. Подібні проблеми вже фіксувалися на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Деякі аналітики вважають, що вона ще сира, хоча вже не нова. З іншого боку, на початку повномасштабного вторгнення вони її кілька разів застосовували. І тоді у них вже були проблеми з тим, щоб перенавчити її з протикорабельного статусу працювати по землі", – зазначив Плетенчук.

Речник ВМС нагадав, що у 2022 році фіксувалися випадки, коли ракета змінювала траєкторію під час польоту та вражала випадкові об’єкти цивільної інфраструктури.

"Під час польоту, коли вона бачила якусь конструкцію, наприклад, гаражі, вона повертала та летіла туди. У нас таких прикладів на Миколаївщині було кілька у 2022 році", – розповів він.

За словами Плетенчука, подібні інциденти також мали місце у Херсонській області. Фахівці дійшли висновку, що ракета "Циркон" у форматі "земля-земля" залишається технічно недоробленою.

"Циркон" і "Онікс" не створювалися для ударів по землі

Він також звернув увагу на схожість "Циркона" з іншою російською ракетою – "Оніксом". Обидві є надзвуковими та спочатку проєктувалися як протикорабельні.

"Їхня основна проблема в тому, що вони створювалися не для відпрацювання по наземних цілях", – пояснив речник ВМС.

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні
Ракета Циркон / Інфографіка Главред

Окреме питання, за словами Плетенчука, викликає той факт, що російські війська не застосовують ці ракети з кораблів у Чорному морі, попри наявність універсальних пускових установок.

"Значить, у них є якісь складнощі з їхнім застосуванням. Теоретично їх можна було б запускати з кораблів, але ні…", – зазначив військовий.

З огляду на це, у ВМС України не очікують змін у тактиці застосування "Цирконів" найближчим часом.

"Бо, якби така можливість в окупантів була, ми б її вже побачили", – наголосив Плетенчук.

Чому її важко перехопити

Водночас він визнав, що ця ракета становить підвищену загрозу через надзвукову швидкість.

""Циркон" цікавий для росіян, бо це надзвукова ракета. Її перехоплювати важче ніж "Калібр", звісно. Це складніша ціль".

Чому атака була слабшою, ніж очікували - експерт розкрив причину

На думку Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії, нічна атака російських військ у ніч на 20 січня виявилася значно слабшою, ніж прогнозували напередодні. Він зазначає, що інтенсивність ударів не відповідала очікуваному масштабу, що може свідчити про свідоме стримування противника.

"Якщо б вони справді мали можливість різко наростити обстріли – зробили б це вже сьогодні", – зауважив експерт.

За його оцінкою, ворог намагається накопичити боєзапас для потенційно потужніших атак у майбутньому, але тактика залишається незмінною: замість масованих хвиль – точкові удари по визначених цілях. Під загрозою традиційно опиняються Київ та інші регіони, куди спрямовуються окремі ракети та безпілотники.

Братчук підкреслює, що нинішня ситуація демонструє як стратегічну обережність противника, так і його обмежені можливості щодо нарощування потужності атак у короткий проміжок часу.

Атака по Україні 20 січня - останні новини

Як повідомляв Главред, 20 січня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Внаслідок удару без тепла залишилися 5 635 багатоповерхівок, а лівий берег столиці залишився без водопостачання.

Крім того, в Україні вимушено запроваджено аварійні відключення світла, подекуди - досить жорсткі. Найскладніша ситуація спостерігається у Київській, Харківській, Сумській, Донецькій та Полтавській областях. Про це повідомило Укренерго.

Нагадаємо, що Росія продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема під ударом опинився Київ. У столиці 20 січня пролунали вибухи внаслідок атак балістичними ракетами та безпілотниками типу Шахед.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Циркон атака дронів Ракетна атака на Україну Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:55Війна
Ми на шляху до кардинального вирішення війни - Буданов

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - Буданов

20:29Війна
Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

20:08Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Останні новини

21:54

Значення слова "деньги" розкриває справжню історію Росії - що приховує Москва

21:44

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

21:28

Будинок стане теплим за лічені хвилини: простий трюк з радіатором дає несподіваний ефектВідео

20:55

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:47

РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:29

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - БудановВідео

20:29

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

20:25

Горітиме яскраво і довго: як за дві хвилини зробити свічку з того, що є вдома

20:08

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

Реклама
19:43

Влупить 17-градусний мороз: Україну накриває нова холоднеча

19:35

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні "Цирконом": у ВМС вказали на важливий нюанс

19:29

У МЗС поставили на місце керівництво МКЧХ після порівняння ударів в Україні та РФ

19:26

Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зрослаВідео

19:25

Чи справді в СРСР квартири давали безкоштовно: великий обман радянської влади

19:19

"Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС

19:10

РФ намагається організувати гуманітарну катастрофу в УкраїніПогляд

18:56

"Просто в шоці": експерт пояснила, як арешт Мадуро б'є по ПутінуВідео

18:39

Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається

18:34

Ось чому страви підгорають: на які позначки в духовці варто звернути увагу

18:29

"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося гореВідео

Реклама
18:27

Смертельно небезпечно: українців закликали не використовуйте газову плиту для опалення

17:57

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:49

Як говорити з котом, щоб він розумів господаря і слухав - секрет знають одиниціВідео

17:41

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"Відео

17:39

Врятує під час відключень: як зробити рукомийник з пляшки води

17:36

Три заборони, які варто порушувати: що не можна робити у свято 21 січня

17:28

У притулку були впевнені, що пес сліпий, але незабаром з'явилася несподівана правда

17:21

Без вітрин і кас: як нелегальні сигарети продають через інтернет

17:16

Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

17:03

Повернення світу "Гри престолів": про що новий серіал "Лицар сімох королівств"Відео

16:55

На початок 2026 року UKRTAC виходить на обсяг близько 70% потреб ЗСУ у бронежилетах

16:54

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

16:54

Гороскоп для Скорпіонів на лютий 2026: переїзд, нова робота та повернення минулогоВідео

16:48

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:44

Сім хвилин і готово: рецепт неймовірно смачної і бюджетної закуски з лаваша

16:38

Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

16:33

Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

16:30

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

15:56

В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

15:47

Як закип'ятити воду без світла і газу: 5 дієвих способів під час відключень

Реклама
15:32

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

15:21

"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалуВідео

14:59

Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

14:50

За 10 років свого існування НАБУ проїло понад 10,6 млрд грн податків українців – експерт

14:36

Сибірський антициклон з морозами вирує на Полтавщині: як зміниться погода

14:33

Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради мируВідео

14:25

Коли святкують Стрітення 2026: точна дата, історія свята, що не можна робити

14:16

Тарас Тополя став новою жертвою після "зливу" скандального відео ексдружини - деталі

14:12

"Шахеди" не зупинити лише перехоплювачами: експерт назвав ефективнішу тактику

14:04

Галкін з'явився в новому образі: став бороданем

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти