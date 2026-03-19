Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Ілля Ніколаєнко прославився у 2021 році як талановитий артист завдяки участі в 11-му сезоні "Голосу країни".

https://glavred.net/stars/teper-poet-pesni-v-kosovorotke-v-moskve-izvestnyy-pevec-sbezhal-iz-ukrainy-10750352.html Посилання скопійоване

Ілля Ніколаєнко будує кар'єру в Росії під псевдонімом Ілля Нікко

Коротко:

Ілля Ніколаєнко будує кар'єру в РФ під псевдонімом Ілля Нікко

Співак скаржиться, що від нього відвернулися близькі друзі

Співак лайкнув на своїй сторінці в Instagram коментар "Слава Україні!"

29-річний український співак Ілля Ніколаєнко покинув батьківщину і почав будувати кар'єру в Росії, замовчуючи війну. Про це пише російське видання Teleprogramma.

Ілля Ніколаєнко прославився у 2021 році як талановитий артист завдяки участі в 11-му сезоні "Голосу країни". У проекті він боровся за перемогу в команді Надії Дорофєєвої і дійшов до фіналу. Однак, коли почалася повномасштабна війна в Україні, співак покинув рідну країну і зараз будує кар'єру в Російській Федерації під псевдонімом Ілля Нікко.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Поки рідну Україну обстрілювали російськими ракетами, Ілля займався розвитком кар'єри в Москві, випускаючи нові кавери, треки та виступаючи на музичних заходах. Артист отримав російське громадянство і став учасником 14-го сезону шоу "Голос" у Москві. Деякі свої композиції він тепер виконує у косоворотці, а в його репертуарі з'явилася російська народна пісня "У полі береза стояла".

Ілля поскаржився на те, що, ставши на бік країни-агресора, від нього відвернулися близькі друзі і ніхто з України не хоче підтримувати з ним зв'язок.

"Мені досі сумно від того, що майже всі мої близькі друзі та люди, які мене оточували, відвернулися від мене через моє рішення жити в Росії та отримати російське громадянство. Для мене це стало, напевно, найсильнішим ударом у житті — коли відвертаються ті, кого ти вважав рідними і хто, здавалося б, повинен бути поруч у будь-якій ситуації. Але саме ця історія багато чого мені показала. Я зрозумів, що поруч зі мною були не ті люди, яких можна назвати справжніми друзями. І нехай це було боляче, зате зараз поруч зі мною — найщиріші, найчесніші та по-справжньому добрі люди. Ті, хто любить мене таким, яким я є, і готовий підтримати завжди. Саме це оточення я тепер особливо ціную", — заявив Ілля Ніколаєнко.

Ілля Ніколаєнко зізнається, що мріє "стати відомим артистом, збирати великі концерти і ділитися своєю музикою з величезною кількістю людей".

Варто зазначити, що Ілля Ніколаєнко веде свою сторінку в забороненій у Росії соцмережі Instagram під ім'ям ilya_nikko. На ній хтось із підписників під одним із постів співака написав гасло "Слава Україні!" У відповідь Ілля Ніколаєнко лайкнув цей коментар.

/ Фото: instagram.com/ilya_nikko

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Ілля Ніколаєнко Ілля Ніколаєнко — український співак із Києва; закінчив Київське естрадно-циркове училище. Миколаєнко — фіналіст 11-го сезону шоу "Голос країни" (команда Наді Дорофєєвої). Після участі в проєкті у 2021 році він жив за кордоном, а потім переїхав до Росії, отримав громадянство РФ і розпочав кар'єру в Москві, підписавши контракт із лейблом Davia Music, випускаючи пісні російською мовою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред