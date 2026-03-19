Українська олімпійська чемпіонка розкрила стать первістка

Ольга Харлан та її наречений поділилися радісною новиною.

https://glavred.net/starnews/ukrainskaya-olimpiyskaya-chempionka-raskryla-pol-pervenca-10750397.html Посилання скопійоване

Ольга Харлан і Луїджі Самеле / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakharlan

Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан готується вперше стати матір'ю. Про вагітність спортсменка повідомила на початку лютого.

Сьогодні стала відома стать дитини Ольги. Разом із нареченим і батьком малюка, італійським шаблістом Луїджі Самеле, вона опублікувала серію фото в Instagram. Останнім знімком майбутні батьки розкрили, на кого чекають.

відео дня

Харлан і Самеле стануть батьками дівчинки. Пара просто сяє від щастя на нових знімках. У коментарях спортсменів вітають з донечкою.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Ольга Харлан Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та середній приз Олімпійських ігор 2016 року в збірній першості, тричі бронзова медаль Олімпійських ігор (2012, 2016 і 2024) в Індії у відуальній першості, шестиразова чемпіонка світу (2013, 2014, 2017, 2019 р. в індивідуальній першості, 2009 р. і 2013 р. у командній першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в індивідуальній першості, 2009 і 2010 у командній першості), заслужений майстер спорту з фехтування. Кавалер ордена Свободи, ордена Ярослава Мудрого IV і V ст., перший кавалер орденів "За заслуги" і княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан здобула шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, що представлені в Україні), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред