'Стануть ціллю №1': в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

В Україні готуються значні зміни в процесі мобілізації. Зокрема, йдеться про запровадження більш жорстких механізмів для тих, хто самовільно залишив військову частину та аналіз бронювань. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на поінформоване джерело у Верховній Раді.
Джерело у Верховній Раді повідомило, що щодо самовільного залишення частин розглядаються можливі більш жорсткі механізми реагування. Також у відкритих джерелах йдеться про близько мільйона чоловіків, які не оновили свої дані вчасно, і щодо них планують запровадити додаткові заходи.
"Буде встановлено їхнє місцезнаходження, вони можуть бути в фокусі №1. Міністерством оборони будуть пропонуватися більш чіткі механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, ймовірно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код", — цитує видання джерело в Раді, обізнане з питанням.
Для виконання поставлених цілей не виключається й потреба в чергових змінах до законодавства.
Крім того, за інформацією джерела ТСН у парламенті, найближчим часом можуть проаналізувати реальну потребу оборонної промисловості у кількості заброньованих осіб, щоб оцінити доцільність чинних бронювань. У разі виявлення надлишкових сегментів можливе їх скорочення, а також перевірка можливих схем у цій сфері.
"Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити більш чіткий механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання є ефективним", - резюмується у матеріалі.
