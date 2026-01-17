Удар по місцю запуску Орєшніка: ЗМІ дізналися про потужну атаку дронів

Атака дронів була спрямована на полігон Капустін Яр в Астраханській області.

Нанесено удар по полігону, звідки запускали "Орєшнік" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, RDM

Головне:

Нанесено удар безпілотниками по військовому об'єкту на території РФ

Атака була спрямована на полігон "Капустін Яр"

Українські сили завдали удару безпілотниками по військовому об'єкту на території Росії, який використовується для ракетних запусків.

Йдеться про майданчик, задіяний під час обстрілу околиць Львова 8 січня, пише Мілітарний.

Відзначається, що атака була спрямована на полігон "Капустін Яр" в Астраханській області — ключовий випробувальний центр, де Росія тестує озброєння, включаючи балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

За інформацією з російських Telegram-каналів, під час нальоту була задіяна протиповітряна оборона, проте дронам вдалося вразити один з технічних корпусів, призначених для складання і випробувань.

На цьому об'єкті також проходять перевірки інших видів озброєння — від крилатих і тактичних ракет до систем ППО і пускових установок С-400.

Раніше полігон вже піддавався ударам безпілотників: попередня атака була зафіксована влітку 2024 року і також призвела до пошкоджень інфраструктури.

Удар "Орєшніком": ЗМІ дізналися подробиці

Згідно з інформацією агентства Reuters, Росія застосовувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" для удару по важливому державному об'єкту у Львівській області. Джерело, знайоме з ситуацією, поділилося подробицями з журналістами.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше стали відомі подробиці удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності Орєшнік. Ракета пробила дві плити перекриття і спалила повне зібрання творів Леніна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна скликає екстрене засідання Радбезу ООН після ракетного удару. Росія стверджує, що застосувала балістичну ракету середньої дальності, так звану "Орєшнік", проти Львівської області.

Як повідомляв Главред, речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ударом ворог намагався залякати Захід і посіяти паніку в Україні. РФ використовувала наземні ракетні комплекси.

Про джерело: Мілітарний Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія. Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році. 31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

