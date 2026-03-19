Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Кейт Міддлтон продемонструвала улюблені туфлі Керрі Бредшоу

Олена Кюпелі
19 березня 2026, 18:31
Принцеса також продемонструвала розкішну тіару принцеси Діани та сережки з діамантами.
Кейт Міддлтон обурена через шпигунство в королівському палаці
Кейт Міддлтон з'явилася в розкішному вбранні

Коротко:

  • Як одягнулася Кейт
  • Які легендарні човники вона продемонструвала

У середу, під час державного візиту президента та першої леді Нігерії до Віндзорського замку, Кейт Міддлтон наслідувала ікони стилю Керрі Бредшоу та покійну принцесу Діану.

Як пише Page Six, принцеса Уельська виглядала елегантно в зеленій сукні від Ендрю Гна з високим коміром, прозорими рукавами-ліхтариками та поясом на талії.

відео дня

Вона також взула туфлі Manolo Blahnik Hangisi, які Бредшоу носила у знаменитому серіалі кінця 1990-х років "Секс у великому місті".

Кейт, як завжди, — втілення елегантності
Кейт, як завжди, — сама елегантність

44-річна Міддлтон також одягла улюблену тіару Діани "Вузол королеви-коханки", прикрашену діамантами та перлами. Крім того, вона вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II, одягнувши сережки з сапфірами, що належали покійній принцесі.

Кейт також продемонструвала свої легендарні човники
Кейт також продемонструвала легендарні човники

Мати трьох дітей доповнила свій образ сумочкою від Дженні Пекхем і одягла свій орден Королівської сім'ї короля Карла III.

На Міддлтон була надіта стрічка і зірка ордена GCVO. Вона елегантно уклала волосся хвилями.

Кейт сяяла посмішкою, йдучи поруч зі своїм чоловіком, принцом Вільямом.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.

Раніше також співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, поділився рідкісним фото, на якому зафіксував усіх своїх чотирьох дітей, яких йому народила російська тенісистка Анна Курнікова.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:27Україна
РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:07Війна
Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

20:06Енергетика
Популярне

Більше
Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

Алла Борисівна знає: у Росії розкрили правду про "таємне" життя Галкіна

Останні новини

20:35

Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

20:27

"Стануть ціллю №1": в Україні посилюють мобілізацію, як тепер шукатимуть чоловіків

20:07

РФ готує новий масований удар: які регіони та об'єкти стануть ціллю

20:06

Ситуація змінилася: українцям розповіли про відключення світла на 20 березня

19:44

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з УкраїниВідео

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій СШАРосіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США
19:32

Ворог змінив тактику: експерт назвав два напрямки, де РФ концентрує сили

19:25

Один геніальний трюк назавжди позбавить раковину від бруду та засмічень: у чому "фішка"

19:21

Була царицею сім днів: як галичанка підкорила Москву і за що прокляла Романових

19:18

Від гуманітарного тягаря до економічного драйвера: нова роль внутрішньо-переміщених осіб в житті громадПогляд

Реклама
19:10

Денисенко розповів, як конфлікт навколо Ірану впливає на глобальну політику і переговориПогляд

19:09

Штрафи та поліція - чому в Іспанії не можна робити ремонт, пояснення здивуєВідео

18:47

Черешня перестане "лисіти": простий метод обрізки, що подвоює кількість плодівВідео

18:41

Чака Норріса терміново госпіталізували через невідкладну медичну ситуацію

18:32

Розвідка дізналася про плани РФ щодо нового наступу: полковник назвав напрямок атаки

18:31

Кейт Міддлтон продемонструвала улюблені туфлі Керрі Бредшоу

18:30

Дівчина назвала перевагу "непривабливої" зовнішності: це може допомогти

18:21

Трамп вважає Лукашенка своїм "хорошим другом" і знімає частину санкцій

18:16

Світ побачило перевидання книги "Магда" Сай-Боднара: у мережі діляться враженнями

17:59

США дали сигнал Україні щодо переговорів - яка умова завершення війни

17:58

Тест на IQ: потрібно знайти 4 відмінності на зображенні хлопчика на велосипеді за 12 с

Реклама
17:56

Дорожче - не завжди краще: правда про жирність вершкового масла

17:48

Село, де час зупинився: чому люди пішли і більше не повернулися

17:45

Головний секрет свіжості: одна хитрість із серветкою врятує продукти в холодильникуВідео

17:45

Чим пахне Наталка Денисенко: парфуми для легкості і сонячного настроюВідео

17:35

Кому доведеться все змінити: Таро-прогноз на молодик 19 березня для всіх знаківВідео

17:20

"Багатії майбутнього": експерт розповів, які професії залишаться поза впливом ШІ

17:19

Сонце та тепло на паузі: на Тернопільщині затримається хмарна погода

17:11

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

16:48

Важливо зробити навесні: один інгредієнт рятує від мух і личинок у сміттіВідео

16:45

Різке зростання цін на АЗС: чи буде нове подорожчання і чого чекати українцямВідео

16:40

У Мінрозвитку громад та територій повідомили, хто відповідає за міст Патона в Києві

16:31

Росія хоче запускати ракети Х-101 без літаків: українців попередили про нову загрозу

16:27

Мокрий сніг з дощем налетить на Львівщину: коли погода різко зміниться

16:10

Життя заграє новими барвами: три знаки зодіаку опиняться на вершині щастя

16:09

"Чудовий чоловік": Леся Нікітюк розкрила свого "звідника"

15:53

Росія посилить тиск: військовий здивував прогнозом щодо тривалості війни

15:53

Дівчина заглянула у сміття біля церемонії "Оскар" і забрала звідти щось ціннеВідео

15:43

Долар раптово полетів угору, а євро обвалився: свіжий курс валют на 20 березня

15:20

Для чого водії загортають ключі від авто у фольгу: пояснення здивує багатьох

15:11

"Ніколи не міг ненавидіти": 100-річний голлівудський актор назвав секрет довголіття

Реклама
15:10

Секретний трюк садівників перед посадкою сприяє швидшому росту квітів

14:59

"Живу в мовчанні": Ліна Костенко вперше за довгий час висловилася у вірші

14:57

Гороскоп Таро на завтра, 20 березня: Раку — зізнаватися, Леву — не зупинятися

14:56

Ціна вже під 100 гривень: в Україні рекордно дорожчає один продукт

14:52

В повітря злетіли топцілі в Криму і ще двох областях: Генштаб розкрив деталі

14:13

Сім'я втекла з дому: їх тероризували "невідомі чудовиська"

14:11

Навіщо досвідчені господині дають тісту "відпочити" - важлива хитрість

14:08

Шукають заміну Starlink: в ISW розкрили небезпечну тактику РФ із дронами "Молнія"

14:05

Що витіснить чорний із гардероба:який колір стане новою базою

14:02

Блиск без розводів за копійки: чим відмити лобове скло авто до ідеалуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти