Кейт Міддлтон продемонструвала улюблені туфлі Керрі Бредшоу

Принцеса також продемонструвала розкішну тіару принцеси Діани та сережки з діамантами.

https://glavred.net/starnews/keyt-middlton-vygulyala-lyubimye-tufli-kerri-bredshou-10750322.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон з'явилася в розкішному вбранні

Коротко:

Як одягнулася Кейт

Які легендарні човники вона продемонструвала

У середу, під час державного візиту президента та першої леді Нігерії до Віндзорського замку, Кейт Міддлтон наслідувала ікони стилю Керрі Бредшоу та покійну принцесу Діану.

Як пише Page Six, принцеса Уельська виглядала елегантно в зеленій сукні від Ендрю Гна з високим коміром, прозорими рукавами-ліхтариками та поясом на талії.

відео дня

Вона також взула туфлі Manolo Blahnik Hangisi, які Бредшоу носила у знаменитому серіалі кінця 1990-х років "Секс у великому місті".

Кейт, як завжди, — сама елегантність / Скріншот відео

44-річна Міддлтон також одягла улюблену тіару Діани "Вузол королеви-коханки", прикрашену діамантами та перлами. Крім того, вона вшанувала пам'ять королеви Єлизавети II, одягнувши сережки з сапфірами, що належали покійній принцесі.

Кейт також продемонструвала легендарні човники / Фото manoloblahnik.com

Мати трьох дітей доповнила свій образ сумочкою від Дженні Пекхем і одягла свій орден Королівської сім'ї короля Карла III.

На Міддлтон була надіта стрічка і зірка ордена GCVO. Вона елегантно уклала волосся хвилями.

Кейт сяяла посмішкою, йдучи поруч зі своїм чоловіком, принцом Вільямом.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, несподівано оголосила стать майбутньої дитини на концерті в Санкт-Петербурзі.

Раніше також співак, виконавець хіта "Hero" Енріке Іглесіас, поділився рідкісним фото, на якому зафіксував усіх своїх чотирьох дітей, яких йому народила російська тенісистка Анна Курнікова.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред