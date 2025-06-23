'Хмара' з дронів над Україною: у Києві лунають вибухи, працює ППО

Міська влада закликає мешканців Києва залишатися в укриттях до повного завершення повітряної тривоги.

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Київська адміністрація попереджає про продовження атак дронів і закликає дотримуватися заходів безпеки до відбою тривоги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

Вночі над Україною зафіксували масову активність російських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко звернулися до мешканців із проханням залишатися в укриттях.

Ткаченко повідомив:

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"У столиці триває робота сил ППО. Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ".

Кличко додав:

"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях!"

У Солом’янському районі через падіння уламків пошкоджено нежитлову будівлю, на місце виїхали екстрені служби. За словами Кличка, наразі відомо про одного постраждалого, якого оглядають медики.

Над Києвом знову зафіксовано проліт великої кількості ворожих дронів, які намагаються збити сили ППО. Інформація про влучання у багатоповерхівку в Святошинському районі не підтвердилась. В Дарницькому районі пошкодження зафіксовані без пожежі та постраждалих.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко прокоментував:

"Дуже багато дронів на Київ. Країна-терорист Росія вкотре проявляє своє нутро. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків заходять ворожі ударні БпЛА".

У Голосіївському районі в результаті нічної атаки пошкоджено два автомобілі та будівлю бізнес-центру. Інформація про можливих постраждалих уточнюється, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Жителів міста закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.

У Солом’янському районі медики госпіталізували двох постраждалих. Через падіння уламків там також виникла пожежа. Екстрені служби вже прямують на місце події, повідомив мер Києва.

У Києві вночі пролунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну повітряну ціль, що прямувала в бік Білої Церкви. Пізніше зафіксували повторні пуски балістичних ракет.

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