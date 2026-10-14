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РФ завдала удару балістикою: вибухи пролунали у Києві, Харкові та Дніпрі

Анна Ярославська
14 жовтня 2026, 06:17оновлено 14 жовтня, 06:53
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Під час атаки армія країни-агресора завдала ударів по кількох енергетичних об’єктах столиці.
Ракетний удар
Росія завдала удару по енергооб’єктах столиці / Колаж: Гларед, фото: скріншот, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • Росія атакувала енергооб'єкти Києва
  • Вибухи пролунали в Харкові та Дніпрі
  • Ворог завдав кілька балістичних ударів

Вранці 14 жовтня в Києві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичних ударів. Окупанти завдали ударів по кількох енергооб'єктах столиці. Також вибухи було чутно й в інших містах - Харкові та Дніпрі.

У ніч на середу в столиці двічі оголошували тривогу: о 01:42 - жовту (дронову), а о 04:37 - червону (ракетну).

відео дня

Перші запуски балістичних ракет у напрямку столиці Повітряні сили зафіксували о 04:39. Незабаром вибухи прогриміли в Києві та області, а після повідомлення про ще одну швидкісну ціль повторилися.

Ракети рухалися також у напрямку Житомира, Білої Церкви та Полтави. Крім того, вибухи пролунали в Харкові та Дніпрі.

Близько 05:26 Повітряні сили зафіксували нову хвилю ракет, що летіли курсом на Київ, зокрема й балістичних, після чого у столиці знову пролунали вибухи. Майже одночасно ракети з’явилися над Харківщиною, частина з них летіла на Харків.

О 6:00 відбулася повторна хвиля балістичної атаки на столицю.

О 6:10 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час атаки Росія завдала ударів по кількох енергооб’єктах столиці.

О 06:30 стало відомо про одного постраждалого в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога. Медики його госпіталізували.

О 06:30 стало відомо про одного постраждалого в Дарницькому районі столиці внаслідок ранкової атаки ворога. Медики госпіталізували його.

О 06:40 у Києві знову пролунала сирена. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичної зброї.

"Балістика на Київ", - попередили у ПС ЗСУ.

06:46 За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загинула одна людина, повідомив Кличко.

"Атака балістикою на столицю триває. Перебувайте в укриттях", - додав він.

РФ завдала удару балістикою: вибухи пролунали у Києві, Харкові та Дніпрі
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Атака на Київ 13 жовтня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 13 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Перед ударом повітряна тривога не була оголошена завчасно. За словами радника президента Дмитра Литвина, попереджень від партнерів про запуски балістичних ракет по Києву не надходило. За його словами, військові та служби з’ясовують причини.

У Деснянському районі Києва зафіксовано влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті атаки виникла пожежа.

Крім того, у Деснянському районі внаслідок російського удару загорілася складська будівля. У Дарницькому районі уламки впали на територію стадіону, внаслідок чого загорівся газон.

Відомо про 21 пораненого внаслідок атаки ворога, серед них восьмирічна дитина, двоє людей загинули.

16 осіб перебувають у стаціонарах міських лікарень, уточнив мер столиці. З них четверо перебувають у критичному стані.

Росія готує новий небезпечний удар по Україні - монітори

Росія може завдати нових ударів по Україні балістичними ракетами та реактивними безпілотниками найближчими днями. Під загрозою опинилася низка регіонів, зокрема Київ та західні області.

За даними моніторингового каналу єРадар, протягом наступних двох діб існує підвищена загроза застосування балістичної зброї, зокрема ракет "Циркон". Російські війська можуть використати близько 30 балістичних ракет для завдання ударів по об’єктах у Києві, Київській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Крім того, у найближчі кілька днів окупанти можуть атакувати об’єкти у західних регіонах України за допомогою реактивних безпілотників.

Для підготовки до атак Росія доставила додаткову партію реактивних безпілотників до Криму та російського міста Орел. Загальна кількість цих дронів становить близько 200 одиниць.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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