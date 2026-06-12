Передача функцій ТЦК поліції: у Генштабі зробили гучну заяву

Гнатов вважає, що кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України.

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Гнатов висловився про передачу функцій ТЦК поліції / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Гнатова:

Передача функцій ТЦК поліції є недоцільною

Повноваження органів чітко визначені законом

Поліція не може вести військовий облік

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов розкритикував ідею передачі частини функцій ТЦК Національній поліції та зауважив, що змішування цих функцій є недоцільним і суперечить чинній системі. Про це генерал сказав в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, законодавство чітко визначає повноваження кожного органу в процесі мобілізації, а пропозиції щодо зміни цих повноважень не мають практичного сенсу.

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"Законодавством України чітко визначені обов’язки, завдання та функції всіх органів і суб’єктів, які беруть участь у процесі мобілізації. Роль кожного прописана окремо. Те, що виконують ТЦК і СП, – це одні завдання. Те, що в межах своїх повноважень виконує Національна поліція, – зовсім інші", - наголосив він.

Гнатов додав, що ТЦК та СП відповідають за ведення військового обліку, оповіщення військовозобов'язаних та організацію призову громадян на військову службу. Натомість правоохоронці виконують зовсім інші функції та залучаються лише в межах своїх законних повноважень.

"Національна поліція займається заходами примусу щодо громадян, які порушують вимоги мобілізаційного законодавства. Йдеться, зокрема, про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку або ігнорують виклики до територіальних центрів комплектування", - підкреслив генерал.

На його думку, правоохоронці не можуть виконувати завдання, які належать до компетенції ТЦК та СП.

"Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України", - підсумував він.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Розділення функцій ТЦК

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко раніше говорив, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК.

За його словами, ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву", а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

"Є речі, з якими не згоден конкретно Генеральний штаб. До прикладу, є речі, які, як вони вважають, можуть вплинути на процеси, які вже зараз налагоджені. І тут головне питання, що зробивши зміни ми маємо покращити і сам процес, і саму мобілізацію", - заважив нардеп.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, у червні в рамках армійської реформи у мобілізації відбудуться певні зміни. Одна їз них стосується підвищення середньої заробітної плати на підприємстві, яка є умовою для бронювання співробітників. На даний момент мова йде про 2,5 мінімальних зарплат.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко говорив, що мобілізація зазнає суттєвого переформатування і більше не буде схожою на нинішню модель.

Водночас військовозобов'язані українці, які отримали відстрочку через портал "Дія", можуть одномоментно втратити бронювання, якщо їхнє підприємство позбавлять статусу критично важливого або вчасно його не перепідтвердить.

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Про персону: Андрій Гнатов Андрій Вікторович Гнатов — український офіцер, генерал-лейтенант, начальник Генерального штабу Збройних сил України (з 2025 року), член Ставки Верховного Головнокомандувача України (з 28.03.2025). 27 липня 2022 року був нагороджений Хрестом бойових заслуг — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі, пише Вікіпедія.

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