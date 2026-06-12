Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

Коротко:
- Путін пригрозив посиленням ударів по Україні
- Це нібито стане відповіддю на удари по території РФ
- Також диктатор сказав, що війну в Україні розпочала не Росія
Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України, нібито у відповідь на збільшення атак по російській території. Про це він сказав під час свого публічного виступу, передають російські ЗМІ.
"Ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти", - розповів диктатор.відео дня
За його словами, Україна нібито не зможе розколоти російське суспільство чи завдати критичної шкоди економіці країни-агресорки.
Заява Путіна про війну в Україні
Крім того, Путін вкотре сказав, що війну в Україні розпочала не Росія та поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти "усьому колективному Заходу".
"Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки", - зазначив диктатор.
Він також вигадав власне пояснення, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни. За його версією, вони роблять це не для захисту від російської агресії, а нібито щоб відхопити собі "частину пирога", якщо Росія програє війну.
Що може змусити Путіна завершити війну
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявляв, що єдиний спосіб заморозити війну - це економічний тиск.
"Якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску - це економіка", - наголосив він.
На його думку, якщо ціни на нафту впадуть, то це може змусити половину кремлівської верхівки ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту.
Війна - останні новини
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що новою умовою для завершення війни в Україні є нібито "відновлення прав росіян і російськомовних громадян на території України".
Колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн вважає, що припинення вогню в Україні можливе до кінця 2026 року, хоча це не означатиме повного завершення війни.
Командир полку "Азов" Максим Жорін говорив, що "вікно можливостей" для переговорів у 2026 році буде лише за умови збереження ініціативи України на полі бою.
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Про персону: Валерій Клочок
Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.
З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.
З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.
З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".
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