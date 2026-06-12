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Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

Марія Николишин
12 червня 2026, 18:46
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Путін також озвучив власну теорію, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни.
Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні
Путін вважає, що не Росія почала війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Путін пригрозив посиленням ударів по Україні
  • Це нібито стане відповіддю на удари по території РФ
  • Також диктатор сказав, що війну в Україні розпочала не Росія

Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України, нібито у відповідь на збільшення атак по російській території. Про це він сказав під час свого публічного виступу, передають російські ЗМІ.

"Ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти", - розповів диктатор.

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За його словами, Україна нібито не зможе розколоти російське суспільство чи завдати критичної шкоди економіці країни-агресорки.

Заява Путіна про війну в Україні

Крім того, Путін вкотре сказав, що війну в Україні розпочала не Росія та поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти "усьому колективному Заходу".

"Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки", - зазначив диктатор.

Він також вигадав власне пояснення, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни. За його версією, вони роблять це не для захисту від російської агресії, а нібито щоб відхопити собі "частину пирога", якщо Росія програє війну.

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна завершити війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявляв, що єдиний спосіб заморозити війну - це економічний тиск.

"Якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску - це економіка", - наголосив він.

На його думку, якщо ціни на нафту впадуть, то це може змусити половину кремлівської верхівки ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту.

Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні
Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що новою умовою для завершення війни в Україні є нібито "відновлення прав росіян і російськомовних громадян на території України".

Колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн вважає, що припинення вогню в Україні можливе до кінця 2026 року, хоча це не означатиме повного завершення війни.

Командир полку "Азов" Максим Жорін говорив, що "вікно можливостей" для переговорів у 2026 році буде лише за умови збереження ініціативи України на полі бою.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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