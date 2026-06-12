Путін зробив абсурдну заяву про війну та пригрозив посиленням ударів по Україні

Путін також озвучив власну теорію, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни.

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Путін вважає, що не Росія почала війну / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Путін пригрозив посиленням ударів по Україні

Це нібито стане відповіддю на удари по території РФ

Також диктатор сказав, що війну в Україні розпочала не Росія

Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України, нібито у відповідь на збільшення атак по російській території. Про це він сказав під час свого публічного виступу, передають російські ЗМІ.

"Ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника. Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти", - розповів диктатор. відео дня

За його словами, Україна нібито не зможе розколоти російське суспільство чи завдати критичної шкоди економіці країни-агресорки.

Заява Путіна про війну в Україні

Крім того, Путін вкотре сказав, що війну в Україні розпочала не Росія та поскаржився, що зараз Москва змушена практично наодинці протистояти "усьому колективному Заходу".

"Не Росія розпочала війну… Нікому не вдасться завдати Росії стратегічної поразки", - зазначив диктатор.

Він також вигадав власне пояснення, чому після 2022 року до НАТО вступають нові країни. За його версією, вони роблять це не для захисту від російської агресії, а нібито щоб відхопити собі "частину пирога", якщо Росія програє війну.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Що може змусити Путіна завершити війну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявляв, що єдиний спосіб заморозити війну - це економічний тиск.

"Якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску - це економіка", - наголосив він.

На його думку, якщо ціни на нафту впадуть, то це може змусити половину кремлівської верхівки ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту.

Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що новою умовою для завершення війни в Україні є нібито "відновлення прав росіян і російськомовних громадян на території України".

Колишній високопосадовець ЦРУ Ґленн Корн вважає, що припинення вогню в Україні можливе до кінця 2026 року, хоча це не означатиме повного завершення війни.

Командир полку "Азов" Максим Жорін говорив, що "вікно можливостей" для переговорів у 2026 році буде лише за умови збереження ініціативи України на полі бою.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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