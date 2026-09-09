Вітвіцька розповіла, скільки кіло набрала під час вагітності

Українська телеведуча розповіла, скільки набрала у вазі під час вагітності.

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Соломія Вітвіцька вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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Ведуча поділилася секретом стрункості

Про що вона розповіла

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розсекретила, скільки кілограмів набрала під час вагітності.

Про це знаменитість написала на своїй сторінці в Instagram. Вона влаштувала сесію запитань і відповідей із підписниками.

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"Насправді у мене були запаси ще до вагітності, тому зараз набрала не більше 4–5 кг", - написала майбутня мама.

Вітвіцька розкрила свою вагу / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Вона також поділилася з підписниками, що найближчим часом, за 2-3 тижні, стане мамою.

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Про особу: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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