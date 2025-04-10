'Київ за три дні' 2.0: Росія планує військові навчання в Білорусі 'Захід-2025'

Чи можливе повторення сценарію 2022року.

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Кремль планує навчання "Захід-2025" на території Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео, google.com/maps

Коротко:

Росія і Білорусь проведуть навчання "Захід-2025" восени

Сирський попередив про загрозу повторного наступу на Київ

У Білорусі зараз перебувають переважно тилові підрозділи РФ

Восени 2025 року на території Білорусі заплановані чергові спільні військові навчання Росії та Білорусі під назвою "Захід-2025". На думку головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, такі навчання можуть приховувати підготовку до нового етапу агресії, зокрема — спробу повторного наступу на Київ.

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"Всі навчання мають якусь мету. І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", — сказав головнокомандувач Збройних сил України.

За словами головкома, Росія не полишає намірів встановити контроль над українською столицею, попри провал масштабного вторгнення у 2022 році. Захоплення Києва залишається стратегічною метою Кремля, оскільки саме столиця є політичним і символічним центром України, а чинна влада на чолі з президентом Зеленським продовжує чинити активний опір.

Сирський також нагадав, що саме під виглядом навчань у Білорусі Росія у 2022 році сформувала наступальне угруповання, яке згодом було задіяне в спробі захоплення Києва.

Олександр Сирський / Главред - інфографіка

Стан угруповання російських військ у Білорусі на квітень 2025 року

Радіотехнічний вузол "Барановичі" та 43-й вузол зв'язку "Вілейка" — близько 1 450 військових;

Персонал на аеродромах "Барановичі", "Зябрівка" та "Мозир" — близько 530 осіб;

313-та військова прокуратура гарнізону та 484-й військовий слідчий відділ — близько 20 осіб;

1405-та база артилерійських боєприпасів (військова частина 42707, с. Велика Горожа, Осиповицький район) — близько 20 військових;

Представники ПВК "Вагнер" — близько 100 осіб.

Наразі йдеться переважно про підрозділи ППО, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, технічний персонал та інші частини тилового забезпечення. Це не бойові штурмові або мотострілецькі підрозділи, а радше сили, що відповідають за захист та обслуговування.

Ситуація на фронті в Україні

Як повідомляв Главред, в ISW розповіли, чи утримують ЗСУ позиції в Курській та Бєлгородській областях. Геолокаційні кадри показують, що росіяни просунулися до центральної Демидівки.

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує масштабний наступ. Резерви армії РФ проходять навчання на полігонах.

Крім того на Лиманському напрямку Сили оборони України знову продемонстрували, що у нашому небі чужим "птахам" не місце. Цього разу здобиччю наших захисників став експериментальний російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує $300 тис. за одиницю.

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