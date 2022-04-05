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Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзе

5 квітня 2022, 17:59

Switchblade-600 оснащений протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки.

Switchblade
Комплекс Switchblade / Скріншот

Україна отримає від США нову допомогу для боротьби з російською агресією. Пентагон планує передати ЗСУ 10 безпілотників Switchblade-600 з протитанковими боєголовками.

Нова зброя буде поставлятися в Україну в рамках військової допомоги від Пентагону на суму $300 млн, яка була оголошена 1 квітня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відзначається, що дрони Switchblade-600 будуть закуповуватися у безпосередньо у виробників, а не надаватися з існуючих запасів.

При цьому безпілотники нової моделі будуть надані на додаток до 100 дронів Switchblade-300 в рамках військової допомоги США на $800 млн, яка була оголошена 16 березня.

Що потрібно знати про дрони Switchblade 600

Це новітня модель дронів-камікадзе, яка озброєна протитанковими боєголовками, розроблених компанії AeroVironment.

БПЛА оснащені протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично вражати ціль. Оснащені сенсорами і відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої мети в режимі реального часу, управляється за допомогою планшета.

Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрона становить 54,4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.

читайте такожСмертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ-"вбивцями"

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.

Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS-90 Vickers.

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