Вбивці танків РФ: США озброять Україну новітніми дронами-камікадзе

Switchblade-600 оснащений протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки.
Україна отримає від США нову допомогу для боротьби з російською агресією. Пентагон планує передати ЗСУ 10 безпілотників Switchblade-600 з протитанковими боєголовками.
Нова зброя буде поставлятися в Україну в рамках військової допомоги від Пентагону на суму $300 млн, яка була оголошена 1 квітня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Відзначається, що дрони Switchblade-600 будуть закуповуватися у безпосередньо у виробників, а не надаватися з існуючих запасів.
При цьому безпілотники нової моделі будуть надані на додаток до 100 дронів Switchblade-300 в рамках військової допомоги США на $800 млн, яка була оголошена 16 березня.
Що потрібно знати про дрони Switchblade 600
Це новітня модель дронів-камікадзе, яка озброєна протитанковими боєголовками, розроблених компанії AeroVironment.
БПЛА оснащені протитанковою боєголовкою, призначеною для знищення або виведення з ладу бронетехніки, може автоматично вражати ціль. Оснащені сенсорами і відеокамерами, за допомогою яких оператор може спостерігати за знищенням живої мети в режимі реального часу, управляється за допомогою планшета.
Боєприпаси можуть запускатися з наземних, морських або повітряних платформ. Вага дрона становить 54,4 кг, він може літати протягом 40 хвилин, а дальність його дії становить 40 км.
читайте такожСмертоносна зброя для ЗСУ: Британія хоче озброїти Україну потужними САУ-"вбивцями"
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив про намір надати Україні "більш смертоносні" озброєння для боротьби з агресією РФ.
Як повідомляє Times з посиланням на джерела, в оборонних колах, Київ потребує "засобів далекого вогневого ураження", в тому числі у важкій артилерії. В якості одного з варіантів поставок Times називає самохідну артилерійську установку AS-90 Vickers.
Читайте ще:
- Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak
- Від броньовиків і ПТРК до гармат і систем ППО: ФРН озброїть Україну на €300 млн
- "Свобода повинна бути озброєна не гірше, ніж тиранія": Зеленський розповів, про що говорив з Байденом