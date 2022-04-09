Вбивають дітей, гвалтують жінок і дівчаток: експерт пояснив, чому орда Путіна "йде в рознос"

/ Фото Reuters

Вбивство російськими окупантами українських дітей, зґвалтування жінок і дівчаток, а також знущання над людьми похилого віку є побічним явищем, заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо армія йде врознос, так вона йде врознос повністю. Якщо командири дозволяють солдатам вбивати, гвалтувати, грабувати і мародерствувати, то чому б і ні? Та командири і самі беруть участь в цьому. А награбоване росіяни потім пересилають додому", - розповів він в інтерв'ю Фактам.

При цьому співрозмовник нагадав давню історію, коли після битв переможець отримував три дні на розграбування міста, а потім починав наводити там свої порядки.

"Зараз ми маємо справу з ордою. Чого ви очікуєте від неї? Російський спецназ проводить каральну операцію по зачистці населеного пункту з тортурами, розстрілами в підвалах та іншим. Потім шукає колаборантів, які здають адреси активістів і пасіонаріїв. А решта шобла дивиться на все це свавілля. І що думаєте, вона буде сидіти мовчки і не брати участь в цьому? Звичайно, буде. І по ходу дії обов'язково увійде в раж", - додав Жданов.

читайте такожПеремога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУ

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: