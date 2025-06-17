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"Дорого обходяться": Трамп назвав реальну причину відкладення санкції проти РФ

Марія Николишин
17 червня 2025, 10:09
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Трамп також чекає, коли Європа введе санкції проти Росії.
'Дорого обходяться': Трамп назвав реальну причину відкладення санкції проти РФ
Трамп сказав про санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Трампа:

  • США не вводять санкції проти РФ, бо чекають на укладення угоди
  • Санкції коштують США багато грошей

Сполучені Штати Америки не вводять санкції проти країни-агресора Росії, бо очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні. Про це заявив Дональд Трамп під час розмови з журналістами на саміті G7, передає Суспільне.

Так, на запитання про те, чи підтримує Вашингтон заклик Європи до введення нових санкцій проти РФ, президент США відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

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Водночас, коли Трампа запитали, чому Вашингтон самостійно не введе санкційні обмеження проти країни-терориста, він заявив, що "чекає, щоб побачити, чи буде укладена угода".

Крім того, Дональд Трамп пожалівся на те, що санкції нібито дорого обходяться США.

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - сказав він.

'Дорого обходяться': Трамп назвав реальну причину відкладення санкції проти РФ
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 червня президент України Володимир Зеленський запровадив нові обмежувальні заходи проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації.

Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо говорив, що Словаччина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо вони завдаватимуть шкоди національним інтересам.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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